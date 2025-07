39 kilométer magasságból ugrott – most egy medence ölte meg

Az elmúlt napokban két ismert és népszerű influenszer extrém sportoló is távozott az élők sorából: az 56 éves osztrák Felix Baumgartner, előtte egy nappal pedig az 48 éves olasz Andreas Tonelli halt meg szintén Olaszországban.

Felix Baumgartner medencébe zuhant és meghalt

Fotó illusztráció: Rick Neves

Tragikus balesetben vesztette életét Felix Baumgartner

Felix Baumgartner akkor vált igazán híressé, amikor 2012 októberében a sztratoszférából csaknem 39 km-es magasságból hajtott végre ejtőernyős ugrást. Ő volt az első – s mindmáig az utolsó is –, aki túllépte a hangsebességet. Az osztrák extrém sportoló motoros siklóernyőzés közben egy szálloda medencéjébe zuhant; nyaksérülést szenvedett a hotel egyik női alkalmazottja is, akit kórházba szállítottak. A baleset körülményei még mindig nem tisztázottak: vannak, akik szerint Baumgartner már eszméletlenül esett a medencébe, míg mások nem zárják ki a balesetet. Andreas Tonelli extrém hegyi motoros az olaszországi Dolomitokban szenvedett végzetes balesetet, miután 200 métert zuhant egy szakadékba. Az utolsó Instagram-bejegyzésében 2905 méter magasan röviddel a tragikus balesete előtt osztott meg egy videót. A holttestét másnap hajnalban találta meg egy mentőcsapat, miután a keresés megkezdődött, amikor nem tért haza. Két éve búcsúztunk a legendás amerikai raliversenyzőtől, az 55 éves korában elhunyt Ken Blocktól, aki leginkább a felejthetetlen videói miatt marad meg az emberek emlékezetében. Ő motoros szánkózás közben halt meg. Bukott, s ráesett a szánkója, így már a helyszínen meghalt. Ami közös bennük, hogy mindent kíméletlenül bevállaltak, talán soha nem is volt félelemérzetük.