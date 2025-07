A nyaralás után fáj a legjobban a rossz munkahely – ilyenkor mondanak fel a legtöbben

Szinte minden ősszel megismétlődik a munkahelyeken az a forgatókönyv, hogy a nyári szabadságok után visszatérve a munkavállalók egy része a felmondást fontolgatja, sőt sok esetben ki is lép a cégétől. Egy friss nemzetközi kutatás azt állítja, hogy a szabadságról visszatérő munkavállalók 70 százaléka elkezd aktívan új álláslehetőségek után nézni. Az augusztus végi, szeptember eleji időszakban pedig a kilépési arány akár a 19 százalékot is elérheti.

Felmondással vége a kutyavilágnak

Forrás: kutyakajas.hu

Felmondás visszatérve a nyárból

Pszichológusok és HR-szakértők szerint a fokozott mobilitás mögött több lelki tényező is meghúzódik. Az iskolakezdés időszaka, az ősz beköszönte sokaknál együttjár a tiszta lappal való kezdés lehetőségével. A nyaralás alatt, a napi mókuskerékből kilépve, az embereknek van idejük és lehetőségük némi távolságtartással szemlélni a saját helyzetüket, a munkájukat, és feltenni a kérdést: „valóban ezt akarom csinálni a jövő?” Az újrakezdés iránti vágyát alátámasztja az is, hogy a tréningekre, képzésekre is nyár végén, ősz elején nő meg a jelentkezési kedv.

Somogyban nem divat a nagy nyári mozgás

Egyáltalán nem volt jellemző náluk a hasonló jelenség, felelte kérdésünkre Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár Kft. igazgatója, aki éppen a napokban nézett utána a fluktuációs adatoknak, ami az operátorok és a betanítás körében tapasztalható. Annak tükrében is érdemes ezt megvizsgálni, hogy új gyárak települnek a somogyi vármegyeszékhelyre. Nem láttak mozgást, és ez az üzem foglalkoztatáspolitikájának is köszönhető, ugyanis bónuszt fizetnek, és ha a cég eredményes teljesítményt nyújt, akkor az év végén olyan további javadalmazások várhatók, mint a 13. havi fizetés, és ez ösztönzően hat a maradásra.

Fura, de a legtöbb gyerek szeptemberben várja már az iskolát, mert ott találkozhat a barátai tágabb körével, és kikerül a szülői kontroll alól, felelte érdeklődésünkre Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus. Felnőtteknél viszont feltételezhető, hogy a nyári szabadságok idején, amikor valaki kikerül a taposómalomból, megérik benne a döntés arra, hogy változtasson, vélte.