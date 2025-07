Rekord a MATE-n, 800 gólya beköltözését várják Kaposváron

A tavalyi abszolút rekordév után idén újabb csúcsot döntött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa. A 2025-ös általános felvételi eljárás során összesen 807 jelentkező nyert felvételt az intézménybe, közölte az egyetem szerkesztőségünkkel.

A legnépszerűbb szak továbbra is a gyógypedagógia, ahová 203 hallgató jutott be, de kedvelt az óvodapedagógus is, ahova 117, míg a tanító szakra 105 jelentkező nyert felvételt. – A pedagógusképzés továbbra is stabil pillére a MATE Kaposvári Campus oktatási portfóliójának, közölte az intézmény.

Az agrárképzési területen továbbra is a legnépszerűbb a lótenyésztő, lovassport szervező, de sokan választották az állattenyésztő mérnöki, valamint mezőgazdasági mérnöki alapszakot is. Feltörőben vannak a műszaki képzések is, hiszen a gépészmérnöki alapszak idén is stabilan tartja népszerűségét, 24 végzős nyert felvételt. Az ősszel újonnan induló mechatronikai mérnök alapszakra is 17 hallgató került be. A gazdasági informatikus képzés iránti érdeklődés szintén töretlen, így a műszaki képzésekre összesen közel 60 hallgató nyert felvételt.

Az élelmiszermérnöki alapszak immár negyedik alkalommal indulhat el idén szeptemberben Kaposváron, ami azt mutatja, hogy a Campuson sikerült megerősíteni a műszaki és élelmiszeripari területeket, igazodva a helyi munkaerőpiac elvárásaihoz, valamint a térség stratégiai célkitűzéseihez.

A gazdaságtudományi képzések közül továbbra is keresett a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel szak.



A művészeti területen is erős Kaposvár, hiszen a színművész, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret szakokra való bejutáshoz legalább 400 pontra volt szükség, ami jól tükrözi ezeknek a képzéseknek az erős versenyét és népszerűségét. A mesterképzések terén idén is elindulhat a neveléstudományi és gyermekkultúra szak.