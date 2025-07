Pontvárók: elindult a visszaszámlálás, ezeken a szakokon van miért izgulni

Az idén közel 130 ezren vágtak neki a felvételinek, hogy szeptemberben megkezdjék tanulmányaikat valamelyik hazai egyetemen. A gazdálkodási és menedzsment, valamint a pszichológia szak ismét tarolt. A legnépszerűbb szakokon kiélezett verseny várható.

Sokan vágynak a diplomára idén is, este kiderül, kinek sikerült a felvételi.

Fotó: Lang Róbert

Folyamatosan nő az érdeklődés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus képzései iránt, amelyekre tavaly mintegy 800 hallgató nyert felvételt, és az adatok alapján idén is népszerűek az intézmény képzései. – A legkeresettebb területek közé tartoznak az agrár-, pedagógiai, gazdasági, műszaki és művészeti szakok. Kiemelkedően sokan választották a gyógypedagógus, tanító és óvodapedagógus szakokat. Ezekre a képzésekre az elmúlt években folyamatosan nőtt a felvett hallgatók száma. Emellett egyre többen jelentkeznek levelező képzésekre is, ami azt mutatja, hogy sokan csak később, felnőttként döntik el, hogy ezt a pályát szeretnék választani, mondta Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgatója.

Az agrárképzések közül továbbra is népszerű a mezőgazdasági mérnök alapszak, de sokan választják a lótenyésztő és lovassport-szervező szakot is – ez részben a gyakorlatorientált képzési feltételeknek köszönhető, tette hozzá a főigazgató.

A műszaki terület iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. – Az idei év újdonsága, hogy bővült a kínálat: megjelent a mechatronikai mérnök szak. A gazdaságtudományi képzések közül kiemelkedik a kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel szak. A művészeti területen is aktív volt az érdeklődés, például a színművész képzésekre is sokan jelentkeztek, fogalmazott Vörös Péter.

A MATE képzései helyei közül is kiemelkedik a Kaposvári Campus, hiszen az Oktatási Hivatal adatai szerint tavaly a második legnépszerűbb képzési hely volt Gödöllő után Kaposvár.

Több a felvételiző

Országosan nőtt az érdeklődés a felsőoktatás iránt, hiszen idén összesen 129 730 felvételiző jelentkezett alap-, osztatlan- és mesterképzésekre. A legnagyobb érdeklődés továbbra is a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzések iránt mutatkozott. De a legnépszerűbb szakok között szerepelt a gazdálkodási menedzsment, a pszichológia, a kereskedelem és marketing, jogász, valamint az általános orvos. A hivatalos tájékoztatás szerint jelentősen korlátozott az államilag finanszírozott helyek száma.

Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat; a felvételizők este 8 óra után sms-t kapnak majd az eredményről.