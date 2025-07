Ilyet hallottál már? Megfelezi a pótfelvételizők tandíját a MATE

Nyolcszázhét hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait a MATE Kaposvári Campusán, ismertette a felvételi eredményeit szerdán Gyuricza Csaba, a MATE rektora kaposvári sajtótájékoztatóján.

Még többen felvételizhetnek Kaposvárra.

Pótfelvételi eljárásban is lehetőség van jelentkezni

A rektor kiemelte: a tavalyi abszolút rekordév után idén újabb csúcsot döntött a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusa. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy mától indul a felvételi, ami még rengeteg lehetőséget tartogat a továbbtanulni vágyóknak. – A MATE Kaposvári Campusra is lehetőség nyílik pótfelvételi eljárásban jelentkezni. Az agrár-és a műszaki képzési területen tudunk államilag finanszírozott szakokat hirdetni. Így a mai naptól lehet jelentkezni agrár területen alap-és mesterképzésekre is, mondta Gyuricza Csaba Kaposváron. A többi között állattenyésztő mérnöki, lótenyésztő-lovassportszervező agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, gazdasági-és vidékfejlesztési agrármérnöki, takarmányozási-és takarmánybiztonsági mérnöki képzésekre jelentkezhetnek azok, akik a rendes eljárásról lemaradtak, vagy nem jutottak be a kívánt szakra.

A sajótájékoztatón elhangzott: Kaposváron, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és gazdasági informatikus szakokon is várják a pótfelvételizőket. Idén csak önköltséges formában hirdetik meg a pótfelvételit a gazdaságtudományi és pedagógusképzési területeken. A MATE azonban intézményi szinten úgy döntött, hogy támogatni szeretné a jelentkezőket, ezért a felvételi pontszámok alapján kedvezményes tandíj-lehetőséget biztosít a jelentkezőknek. – Ennek keretében akár a képzési díj 50 százalékát is elengedhetjük – a célunk, hogy a tehetséges hallgatók anyagi okok miatt ne maradjanak le a továbbtanulás lehetőségéről, sommázta a rektor. Ennek részletei már elérhetőek az intézmény honlapján. A pótfelvételi időszak augusztus 7-én zárul.