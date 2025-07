Felvettek? Jó hír a ponthatárok mellé: Kaposvár támogatást ad az albérlethez

Július 28-tól lehet pályázni a kaposvári önkormányzat által meghirdetett lakhatási támogatásra, amelyet egyetemisták és főiskolások vehetnek igénybe. Akinek sikerült a felvételi, de nem jutott be kollégiumba, igényelheti a támogatást.

A szerencsés felvételizők egyből két jó hírt is kaptak.

Felvételi mellé még pénzt is adnak Kaposváron

Pályázhat bárki, aki kaposvári lakhellyel rendelkezik és valamelyik egyetem vagy főiskola nappali tagozatára, az első diploma megszerzésére nyert felvételt vagy folytat tanulmányokat. A 2025/26-os tanévre azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a számítási alap 450 százalékát, azaz jelenleg: 135 ezer forintot nem haladja meg, és kollégiumi férőhely iránti kérelmét az oktatási intézmény elutasította, vagy az intézmény nem rendelkezik kollégiumi férőhellyel, így lakhatását tanulmányai ideje alatt albérletben tudja biztosítani.

Ahhoz azonban, hogy az önkormányzati támogatást igényelje valaki, be kell mutatnia a kollégiumi férőhelyről szóló elutasító döntést, ezért a városháza felhívta a pályázók figyelmét, hogy mindenképpen igényeljenek kollégiumi férőhelyet. A diákok szeptember 5-ig nyújthatják be kérelmeiket a városházán, amelyhez a szükséges űrlapot Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (jelenleg: Kaposvár, Noszlopy u. 5.szám alatt) szerezhetik be, illetve letölthető a www.kaposvar.hu honlapról is. A formailag és tartalmilag hiányos pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.