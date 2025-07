Vigyázat, fonálféreggel fertőzött zöldségek találhatók a piacon

Csúnya látványt nyújt egy fonálféreggel fertőzött zöldség, és bármelyik piacon megvásárolhatja a gyanútlan vevő. Pánikra azonban nincs ok. Világszerte elterjedt a fonálféreg, amelybe gyökérgubacsképző fajok is tartoznak. A fonálférgek között vannak ragadozók, korhadékbontók, növényeken szívogatók és magasabb rendű állatokat, például az embert is parazitáló fajok egyaránt, írta meg az egészségkalauz.

Fertőzött zöldségben élő fonálféreg

Kép: egészségkalauz

A fertőzött zöldségek górcső alatt

A témáról egy növényorvos, PhD hallgató készített érdekes videóposztot a Tiktokon. A piacon vásárolt petrezselyemgyökérből vett mintákat, a gyökérgubacsok szálait mikroszkóp alá tette, és megvizsgálta, hogy talál-e benne élő egyedeket. Talált is, a nőstény példányt fénymikroszkóp alatt is megmutatta.

A fertőzött zöldség deformálódott

Kép: egészségkalauz

Az emberre veszélyességük is téma

A gyökérgubacs-fonálférgek (Meloidogyne) a növények gyökereire specializálódott paraziták. Gyökérgubacsokat képeznek a hajszálgyökereken, rontva a növények egészségét. A nőstények a gubacsokba petéket raknak, amiből újabb generációk kelnek ki. Magyar körülmények között évente 2–10 nemzedék fejlődhet ki a fonálférgekből. Ezek az élőlények azonban nem jelentenek veszélyt az emberi szervezetre.

Semmiféle módon nem képesek megtelepedni vagy szaporodni az emberben. Ez azt jelenti, hogy még ha véletlenül kapcsolatba is kerülnénk velük – például fertőzött talajon termesztett zöldségek fogyasztásakor –, akkor sem jelentenek egészségügyi kockázatot számunkra.

Somogyban nem okoz problémát

A gyökérzöldségek, gumósok, például a burgonya, cékla, sárgarépa és petrezselyem adhat otthont a fonálféregnek, felelte érdeklődésünkre Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök. Ismereteim szerint Somogyban nem gyakori a fonálféreg fertőzés.

– Ha a legelemibb tisztítást elvégezzük, vagyis felhasználás előtt alaposan lemossuk akár mosószerrel, majd kézi gyorshámozóval pucoljuk a zöldséget, akkor kizárt, hogy fertőzött rész maradjon – magyarázta a szakértő. – Ilyenkor ugyanis jól látszanak a fonálféreg járatai, tehát addig hámozom a zöldséget, amíg látom a a rágásnyomokat.