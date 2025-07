Gépszörnyek törtek, zúztak Marcaliban

A nagy tapasztalattal rendelkező utazó „gépcirkusz” azóta folyamatosan fejleszti műsorát, gépparkját és válogatott szereplőit. Nemcsak hazai, hanem nemzetközi elismerésekkel is büszkélkedhetnek. A műfaj iránti megszállottságuk egy igen látványos műsort eredményezett Marcaliban is. A piac téri törésre, zúzásra és taposásra kilátogatók összesen 8 féle gépcsodát nézhettek meg meg, miközben különféle kaszkadőr mutatványokkal is szórakoztatták a kicsiket és nagyokat.