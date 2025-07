A fagyi sötétben hamarabb olvad? Íme a legjobb gyerekszáj-mondások

Minden családban akad legalább egy szó, amit csak otthon értenek – mert egykor egy kisgyerek így mondta. Kíváncsiak voltunk, másoknál milyen aranyköpések születtek. Íme néhány kedvenc történet, amelyeket a gyerekszáj ihletett.

Fotó: Matey István

A gyerekszáj, aminek nem lehet parancsolni

– Egyik szombat este még adminisztráltam, amikor 5 éves kislányom, Sári mondta, hogy feküdjek a helyére, majd ő megcsinálja helyettem a papírmunkát. Visszakérdeztem, hogy hogy gondolta, hiszen nem is tud írni? Mire ő azt felelte, hogy nem baj, majd beír számokat – osztotta meg velünk a nagybajomi Balogh Krisztina.

A gyerekeknél az is gyakori, hogy még nem tudnak egy szót helyesen kiejteni, így betűk cserélődnek fel, majd teljesen új jelentést kap egy- egy mondanivaló.

– Nálunk a kisfiam azt, hogy kukucskálok úgy mondja csucsukálok, a lelapult pedig szerinte behorpadt - árulta el a kaposfüredi Szerecz Kornél.



Fotó: Muzslay Péter

Van, ahol a fürdőszivacsot és a mese címszereplőjét keresztelik át a kicsik.

– Bella olyan 2 éves lehetett, amikor a fürdetéskor mindig azt mondogatta: adjam oda neki a dirzsolót. Én meg nem tudtam az micsoda. Kis idő múlva a maminál látom, hogy szivaccsal fürdik. Kérdezem tőle: Ez mi? Mire azt válaszolta, hogy: ez a dirzsolóm. Vagyis a fürdőszivacs. A középső lányom, Kamilla a Spongyabob című mesét szerette nagyon nézni. Mikor kicsi volt, folyton azt kérte, csak nem tudta kimondani. Helyette azt mondta Pistabongy (A papa Pista) – elevenítette fel a kedves elszólásokat László Szabina, akinek nem rég született meg harmadik kislánya. Bár Erika még pici baba, hamarosan nővéreihez hasonlóan ő is aranyos megjegyzésekkel szórakoztatja vagy éppen ejti zavarba a felnőtteket.

A most 8 éves Boginak nem sok elszólása volt, a szavakat is szépen kimondta elsőre, de természetesen neki is volt olyan kérdése, ami megmosolyogtatta szüleit.

–Egyszer fagyiztunk, amikor már sötét volt, és megkérdezte, hogy "anya a fagyi sötétben hamarabb olvad, mint világosban?" – mesélte nevetve Krakrik Szabina.

A gyerekszáj mindig mókás a felnőttek számára is

Fotó: Lang Robert

A háromgyerekes Kerezsi családban csak úgy záporoznak a viccesebbnél- viccesebb megjegyzések.