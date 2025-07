A horvátok nem viccelnek, álcázzák a rendőrautót: 800 ezres csekk kíséri haza a nyaralókat

Itt a vakáció, a hétvégén várhatóan újabb családok, baráti társaságok indulnak a horvát tengerpartra, ám a határon túl is érdemes ügyelni a tempóra, a gyorshajtás déli szomszédunknál sokba kerül.

A gyorshajtás Horvátországban is sok pénzbe kerülhet

Nem kegyelmeznek a traffipaxok

Horvátország: a gyorshajtás büntetés akár 2000 euró – tehát akár 800 ezer forint – is lehet autópályán vagy gyorsforgalmi úton, ha nem figyelsz a sebességre. Nemcsak a gyorshajtást, hanem az öv használatának a hiányát vagy éppen a telefon használatát is keményen büntetik.

Horvátországban az utóbbi években megszaporodtak a traffipaxok. Mindenhol fix kamerák, álcázott rendőrautók és radarok lesik a szabályszegőket. Ezek az eszközök akár 600 méterről is kiszúrják, ha gyorsabban mész a megengedettnél, nincs bekapcsolva az öved, vagy telefonálsz vezetés közben.

A horvátországi gyorshajtás büntetés sokszor csak hetekkel később derül ki

A büntetés összege attól függ, mennyivel léped túl a sebességhatárt. Településen belül:

• Legfeljebb 10 km/h túllépés: 30 euró

• 10–20 km/h: 60 euró

• 20–30 km/h: 130 euró

• 30–50 km/h: 290–920 euró

• 50 km/h felett: akár 2650 euró és akár 60 nap elzárás (is)

Autópályán és gyorsforgalmin kicsit kedvezőbbek az összegek, de ott is 60–1990 euró közötti bírságokra számíthatsz.

A horvátországi gyorshajtás büntetés sokszor csak hetekkel később derül ki, amikor tértivevényes levél érkezik Magyarországra, magyar nyelvű melléklettel. Az átvételtől számítva három napod van, hogy a bírság felét átutald – ezért nincs kitöltve a csekken az összeg.

KRESZ, gyorshajtás, parkolás, biztonsági öv, telefonálás - kifizetődő betartani a szabályokat

– Horvátországban a nyár elején már voltunk, s nem büntettek meg, legközelebb augusztusban megyünk a családdal nyaralni – mondta szerdán ifj. Merencsics Árpád, a nagyatádi Merencsics Autó Kft. ügyvezetője. – A sebességre és a parkolásra is célszerű figyelni, ha rossz helyen áll az autó, könyörtelenül elviszik.

Nagy László, nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos szerdán azt tanácsolta: a járművezetők a külföldi vakáció során is mindenképp tartsák be a szabályokat. Így kerüljék a gyorshajtást, kapcsolják be a biztonsági övet, menet közben ne telefonáljanak, s ügyeljenek a parkolási előírásokra is.

Gyorshajtás: Horvátországban 800 ezer forintra is büntethetik a sofőröket