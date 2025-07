Betonon száguldott a pokol! Fast & Furious magyar módra: így tomboltunk Kaposújlakon

2009. 04. 04. A nagy kaposújlaki gyorsulási verseny napja. Akinek autója volt, és nem dinnyét hordott vele, az egészen biztos kilátogatott a rendezvényre. Egyrészt mert ritkaságnak számított, hogy Somogyban is megjelenik a Need for Speed egy darabkája, másrészt meg olyan sok program akkor még nem volt errefelé.

Gyorsulás Kaposújlakon 2009-ben

2009-ben még joggal hihettük, hogy a Mazda Wankel-motoros RX8-asa majd megreformálja az autózást. Gyors volt és gyönyörű az autó. Akkoriban még azt hittük ez mindig így lesz, aztán kiderült, hogy a wankel még mindig nem egy kiforrott konstrució, csak a baj van vele. De ott és akkor ez az autó még sztár volt a kaposújlaki betonon.

Gyorsulás és szépkedés

Ahol gyors autók vannak, ott előbb utóbb megjelennek a szép lányok is. Nem volt ez máshogy Kaposújlakon sem. Ez a Suzuki Swift akkoriban új autónak, különlegességnek számított, de az élet fintora, hogy még a sport verziója sem volt sportos sosem igazán. De mutatós darabok voltak!

Különleges autókból már 2009-ben sem volt hiány. Ezzel a szöcskével természetesen nem gyorsult senki, de a találkozó sztárja volt, az egészen biztos.

Gyorsulás Kaposújlakon 2009-ben

408 méter, negyed mérföld. Azt már Toretto megmondta, hogy akinek van egy 10 másodperces autója, na az menő. Ez annyit tesz, hogy akinek az autója 10 mp-en belül teljesíti a távot, az az autó számít gyorsnak... Azért sok olyan autó nem körözött annak idején Kaposújlakon.

Gyorsulás Kaposújlakon 2009-ben

Valamire való találkozó Lada nélkül már akkor sem létezett. Naná, hogy itt is füstölte a gumit pár darab, Mindig elviszik a showt!