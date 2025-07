Ezt nem hiszed el! Igazi trópusi fíling van ebben a siófoki kertben

Termőre fordultak Magyar Bálint egzotikus banánjai. Javában ontja a gyümölcsöt a kék banán, amely vaníliás ízt kap, ha teljesen beérik. A vastag, vörös levelek alatt ott sorakoznak a kis banánok. – Hatalmasra nőttek a banánok, mert úgy kezeltük, mint ahogy a banánültetvényeken szokás, és sok tápanyagot kapott. A tavalyi növényen 45 banán volt, ezen szerintem sokkal több lesz – mondta Magyar Bálint, a siófoki Pálma és Banánkert tulajdonosa.

Magyar Bálint a saját oáziásban munkája gyümölcseivel. Fotó: Lang Róbert

Egy másik különleges növény, a csíkos banán is hamarosan termőre fordul. – Az a különlegessége, hogy amilyen a levél mintázata, olyan lesz a termés is, magyarázta a siófoki kertész. – Ez a sarj tavaly júliusban bújt elő – pont mostanra lett egyéves – mutatott az egyik, ég felé nyújtózkodó hatalmas banánra Magyar Bálint. A tavalyi növény karvastagságúra nőtt, méteres volt, és most is méteres. Szóval látható, hogy jól terem. Ez itt mellettem egy januári sarj, és már most látszik rajta, milyen szépen fejlődik. A gyerekeim is szeretik – főleg a nagyobbik. Ő szokta jelölgetni őket, itt van velem, kis címkéket tűz rájuk, és átpakolja őket egyik helyről a másikra. Már nem is lehet követni, tette hozzá nevetve a tulajdonos.

Siófokon beérett a banán. Fotó: Lang Róbert

Huszonkétféle banánt nevel siófoki otthonában, de ez csak a kertjében lévő fantasztikus trópusi növények töredéke. Van itt minden, amiről nem is gondolnánk, hogy ezen az éghajlaton is megélnek. Ilyenek például a datolyapálmák, amelyek között van termő is.

Ha teljesen megérik, kék lesz és vaníliaízű. Fotó: Lang Róbert

– Most kezd el virágozni, sőt már nem is csak virágzik, hanem rajta vannak a kis, zöld terméskezdemények is. Ezek a termések majd aranysárga színűek lesznek, körülbelül ringló méretűek, és az ízük... hát, valami fantasztikus. Olyan, mintha az ember ananászt és mangót enne egyszerre – egy kis fanyarkás, de nagyon finom gyümölcs – mutatta a kis, bogyószerű terméseket Magyar Bálint a növényen.

Csodájára járnak a fantasztikus kertnek. Fotó: Lang Róbert

Maga termeli a trópusi gyümölcsöt

A különleges növényeknek se szeri, se száma a trópusi oázishoz hasonlító kertben, ahol a vendégek csodájára járnak a leandereknek, japán kenderpálmának és kínai selyemmirtusznak is. Bálint pedig nagy odafigyeléssel gondoskodik róluk. Gyerekkorában nem gondolta volna, hogy egyszer minden idejét a kertészkedés és a trópusi növények töltik majd ki. – Akkoriban még csak télen lehetett banánt kapni. Nem úgy volt, mint most, hogy bemegy az ember az áruházba, és vesz egy kilót. Akkor mindegy volt, mit kapunk – csak jusson belőle egy kicsi.

Ma pedig ott tartunk, hogy több mint 1200 banánfajta létezik, és én is folyamatosan bővítem a gyűjteményem. Ha valaki 25–30 évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy a saját kertemben fogok banánt és pálmát szüretelni, vagy hogy gyapot is terem majd, biztos kinevetem – mondta a Pálma és Banánkert tulajdonosa.