Utazó hajléktalanok okoznak problémát a Balatonnál, ellepték a vasútállomást és a belvárost – nagy a felháborodás

A balatonlellei vasútállomásnál, a nyár beköszönte óta henyélnek a hajléktalanok, hívta fel a figyelmet egy helybeli a településről szóló Facebook-csoportban. Szerinte ez önmagában még nem lenne baj, de hiába nincs messze a szemetes, mégis maguk körül lehangoló környezetet teremtenek. Hiányolja a polgárőrök vagy rendőrök fellépését, aki elterelné onnan őket máshová.

A hajléktalanokra sok a panasz a Balatonnál Fotó: van Blerk

Hajléktalanok rontják a városképet Balatonlellén

A hozzászólók megemlítettek egy tolókocsis férfit, aki köpködi a járókelőket, ha azok nem adnak neki aprót. Ha szóvá teszik a viselkedését, akkor többen is a védelmére kelnek a társai közül.

Egy másik kommentelő arra hívta fel a figyelmet, hogy az állomás a vasúthoz tartozik nem, így ott nincs sok hatáskörük az önkormányzat munkatársainak, és ezt a hajléktalanok is tudják. Mindig szólnak nekik, de ennek nincs túl sok foganatja.

Egy volt önkormányzati képviselő azt idézte fel, hogy külön önkormányzati rendeletet alkottak és hagytak jóvá a Lellén megjelenő hajléktalanokkal kapcsolatban. Nem egy családnak adtak meleg ételt, biztosítottak tisztálkodási lehetőséget, és hideg élelmet is csomagoltak számukra. Az önkormányzat még a jegyet is megvásárolta a részükre, melyet a fogadó település önkormányzata visszautalt, ha kellett. Olyan is volt, hogy az illető papírjai alapján kutattak fel családot, vagy az intézményt, ahol utoljára tartózkodott.

Országos probléma a vasútállomásokon megjelenő hajléktalanok serege

Siófokon működik hajléktalanszálló, de csak időszakosan, és nyáron nincs nyitva, vagyis nincs éjjeli menedékhely. Nyáron Budapestről vagy az ország más részeiről is jönnek hajléktalanok a Balatonhoz, azt gondolva, hogy a turisták miatt könnyebben tudnak koldulni. A vasútállomásokon megjelenő hajléktalanok jelensége országos szinten jelent problémát, válaszolta kérdésünkre Nagy Bernadett Beáta, a kaposvári Nyitott kapu Hajléktalanszálló vezetője, aki hozzátette: a kaposvári vasútállomáson ez jelenleg nem okoz gondot, ezt tapasztalta az utcai szolgálatuk.

A fedél nélküliek viszont az országon belül utaznak, és bárhová mehetnek, mert nincs korlátozva, hogy csak egy adott vármegye lássa el őket, így bármelyik hajléktalan ellátásban bekerülhetnek. A nyári jó időben tehát előszeretettel útra kelnek, és a vasútállomás mindenütt központi, fedett helynek számít. Kaposvárra egyébként nem jellemző, hogy elmennek onnan a hajléktalanok nyáron, bár korábban előfordult, hogy egy kaposvári hajléktalan akár Bécsig is eljutott.