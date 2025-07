Büszkeség: Barcson él az elektromos gitárok Stradivarija

A 41 éves babócsai származású, de már hosszú évek óta Barcson élő Arató Péter, alias Pepe 20 éve készít hangszereket. Akadt már megrendelése az USA-béli Nashwille-ből, Kanadából, de még Ausztráliából is, egyedi gitárjai a világ több szegletében is megtalálhatók. Egy éve már hogy a Pepe Hangszerműhely elindult, így hát Peti egy éve főállású hangszerkészítő, minden egyes darab, ami a keze közül kikerült egyedi és megismételhetetlen.

Pepe hangszerei egyediek és megismételhetetlenek

Fotó: Arató Péter

Élete, amióta az eszét tudja, a zenéről szól. Több hangszeren is játszik, ma is aktív zenekari tag, de ha éppen olyanja van, el is készíti azt magának. Édesapja is már foglalkozott hangszerkészítéssel, így hát nem csoda, hogy az a bizonyos alma, közel maradt a fájához.

Pepe hangszerei a világ több szegletében is élnek

Arató Péter egészen kis gyermek korában érdekelte már a barkácsolás és a zenélés is, így nem sokáig volt kérdés, mivel is töltené el szabadidejét.

– Gyerek koromban is szerettem már faanyaggal dolgozni, és ez megmaradt a mai napig. A hangszereim java mind fából készül, de nem csak maga a hangszer, hanem annak minden apró eleme is. A saját magam tekercselte hangszedők tokjait és a potméterek gombjait is fából készítem, amit csak lehet, azt faanyagból alakítok ki. Ehhez pedig a megfelelő faanyagra van szükségem – ha egzóta – amit vagy külföldről vagy a környékbeli erdőkből szerzek be. Több erdész ismerősöm van, akik nyitott szemmel járnak az erődben és ha látnak valami nekem való alapanyagot, már ugrasztanak is – mesélte Pepe.

– A vadkörte, a narancs-eperfa és a gelcsídia is kiváló hangszeralapanyagok, de ezek előkészítése is nagyon időigényes. Egyes fa daraboknak akár 5 évet is kell száradniuk, hogy felhasználhassam őket, otthon a padlásom tele van pallóval. És akkor a száradás mellé azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos rovarok megtelepedhetnek bennünk, és van, hogy csak 5 év múlva élednek fel a anyagban. És akkor még a hangszer megtervezéséről nem is beszéltünk, általában hónapokat, de akár fél évet is igénybe vesz – tette hozzá a hangszerkészítő.