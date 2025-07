Színes ballonok lepték el Kaposvár egét - ezt mindenkinek látnia kell!

Huszonkét hőlégballon emelkedett a magasba szerda délután Kaposváron, elkezdődött a Rippl-Rónai Kupa. Kaposvár második alkalommal ad otthont a viadalnak.

Látványos felvonulással nyitották meg a hőlégballon bajnokságot, igazi fesztiválhangulat volt a Kossuth téren. Fotó: Muzslay Péter

Színes ballonok emelkedtek a magasba Kaposvár egén szerda délután, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a Rippl-Rónai Kupa, amely az egyik leglátványosabb és legkülönlegesebb sportesemény a régióban. A rendezvény nem csupán egy nemzetközi hőlégballonverseny, hanem a magyar–szlovén közös nemzeti bajnokság egyik kiemelt fordulója is, ahol a résztvevők nemcsak a levegőben, hanem a pontosságban és taktikában is összemérik tudásukat.

A verseny különlegessége, hogy nemzetközi mezőnyt vonultat fel: svájci, szlovén, osztrák és magyar pilóták érkeztek Kaposvárra, hogy megküzdjenek a kupáért, és egyúttal értékes pontokat gyűjtsenek a bajnoki sorozatban. A ballonok látványa nemcsak a sportkedvelőket, hanem a családokat és a fotósokat is a szabadba csalogatja – a reggeli és esti felszállások igazi vizuális élményt nyújtanak.

A verseny több napon át zajlik, a pilóták különféle feladatokat teljesítenek a levegőben – például célpontokra kell pontosan leszállniuk, vagy meghatározott útvonalakat követniük a szél segítségével. A hőlégballonozás különleges sportág: egyszerre igényel technikai tudást, meteorológiai ismereteket és kiváló térérzéket.

Harmadjára is hőlégballon bajnokság

A Rippl-Rónai Kupa nemcsak a versenyzőknek, hanem a nézőknek is felejthetetlen élményt kínál – a ballonok színes kavalkádja, a csendes lebegés és a természet közelsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az esemény évről évre egyre népszerűbb legyen.

A versenyt kedd este nyitották meg a Kossuth téren. – Életem egyik legjobb döntése volt, hogy beléptünk ebbe a versenybe, ahogy itt végignézek önökön, mondta Gyuricza Csaba, a rendezvénynek otthont adó Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora, aki egyúttal jó szelet kívánt a versenyzőknek.

– Az, hogy idén itt állhatunk kizárólag a kaposváriak közösségének és a nagyszámú érdeklődőnek köszönhető, hiszen ilyen fantasztikus fogadtatásban, ennyi pozitív visszajelzéssel övezve nem is lehetett más választásunk, mint idén is hőlégballon bajnokságot rendezni, mondta a rendezvény ötletgazdája Pintér Rómeó, alpolgármester.