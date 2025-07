Beborították az eget a hőlégballon kupa versenyzői

Egy hőlégballon előkészítése a repüléshez nem kis munka, ennek mi is szemtanúi lehettünk, hiszen volt szerencsénk a Rippl-Rónai Hőlégballon Kupa első versenynapján a magasból szemlélni a nemes vetélkedést.

Így készül repülésre egy hőlégballonos

Fotó: Muzslay Péter

Miután a pilóta és segítői kiterítették a ponyvát, azt ventilátor felemelték és a gáz égő segítségével gyakorlatilag feltöltötték megvártuk, hogy felettünk elhúzzon a mezőny.

Magasba emelkedtek a versenyzők, elkezdődött a Rippl-Rónai Hőlégballon Kupa

Fotó: Muzslay Péter

A versenyzők éppen mögöttünk, egy másik learatott búzatáblán vágtak neki a viadalnak. Elképesztő látványt nyújtottak a nyugatra bukó nap előtt felemelkedő színes ballonok. Nem sokkal ettől a ponttól volt az első feladat helyszíne, egy tarlón elhelyezett x-re kellett jelölőt pontosan elhelyezniük a versenyzőknek.

Megérkezett a jelölő a célpontra.

Fotó: Muzslay Péter

Majd mentek is tovább a következő feladat helyszínét felkeresni, eközben elénk tárult Kaposvár környékének szépsége: ebből a magasságból teljes pompájában nyújtózkodott előttünk a Deseda, de fentről jól láthattuk a napelemparkot és a legtöbb kaposvári üzemet is.

A Deseda madártávlatból

Fotó: Koszorus Rita

A légi járművet, amelyben mi is utaztunk egy sokat látott pilóta kormányozta a levegőben. Bibity Csaba kilenc éves kora óta repül, rutinosan irányította a ballont.

– Édesapámtól hoztam a repülés szeretetét magammal, kilencévesen repültem először hőlégballonnal. Ő régen hőmérőket készített ballonokhoz és egyszer mondták neki, nézze meg, mibe csinálja a hőmérőt. Elment és teljesen beleszeretett, aztán én is, miután először vele repültem és 2005-ben csináltam meg a szakszolgálati engedélyem, mint pilóta – mondta Bibity Csaba.

Begyújtottak

Fotó: Muzslay Péter

Beavatott minket a ballonzás alapvető ismereteibe is.

– Széladatokat kapunk eligazításon, mielőtt elindultunk én is megkaptam ezeket. A pilóták pontosan tudják a szélirányt, sebességet, ezek segítségével el tudják találni a rétegszeleket. Ehhez tudják a magasságot változtatni, ugyanis eltérő magasságban eltérő irányú és sebességű szelek vannak. Ritkán még az is előfordul, hogy 180 fokot tudnak fordítani a ballonon –magyarázta a pécsi pilóta.

Berepültek Kaposvár légterébe a ballonok. Fotó: Muzslay Péter

Az idő tökéletes volt repülése, tudtuk meg Csabától, aki ugyan öt éve felhagyott a versenyzéssel, de rendszeresen ott van az ilyen eseményeken. Azt mondta, csak élvezni akarja a repülést és annak szépségéért, no meg a kiváló közösség miatt jár el versenyekre.