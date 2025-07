Rövidesen rajtol Kaposváron a hőlégballon bajnokság, nézd meg, hol lesz az új felszállópont

Nemzetközivé vált a kaposvári hőlégballon verseny, az idei évben magyar-szlovén bajnoksággá alakul a tavaly még csak 13 hazai csapatot felvonultató esemény. A rendezvény új támogatót kapott, illetve egy új felszállási ponttal is bővül a lista, Kaposújlakról is megcsodálhatják majd a színpompás ballonokat az érdeklődők. Július 29-én elrajtol a második hőlégballon verseny.

A MATE is csatlakozott a Kaposvári Hőlégballon Versenyhez

Fotó: Lang Róbert

Csütörtök délelőtt hivatalos sajtótájékoztató keretében számoltak be a II. Kaposvári Hőlégballon Versenyt érintő részletekről a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kaposvári campusán. Az eseményen részt vett Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere, Gyuricza Csaba, a MATE kaposvári campusának rektora, Vörös Péter, a MATE kaposvári campusának főigazgatója és Nagy Balázs, a Magyar Ballonszövetség elnöke, ballonpilóta.

Idén is lesz hőlégballon verseny Kaposváron

Július 29. és augusztus 2. között rendezik meg a második Rippl-Rónai Kupát Kaposváron, ami ezúttal messze túl mutat az országhatárokon. Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere az esemény köré szervezett csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy magyar-szlovén nemzeti hőlégballon-bajnokság lesz az idei verseny, így érkeznek pilóták Svájcból, Ausztriából és természetesen Szlovéniából is. Örömhírként közölte, hogy 2025-ben a MATE főtámogatóként társult a rendezvényhez, melynek köszönhetően az intézmény egyfajta bázisává válik az eseménynek. A hőlégballon versenyhez csatlakozik több cég is, így a versenyzők helyi alapanyagokból készült élelmiszereket is kóstolhatnak az esemény ideje alatt.