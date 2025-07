Alig ismert szabály miatt büntethetik rommá a turistákat Horvátországban

Alig ismert szabály miatt büntetik a magyar horgász turistákat az Adriánál, akár 1,6 millió is lehet a bírság. Több százezer magyar nyaral évente a horvát tengerparton, és közülük sokan horgászni is szeretnének a nyaralás alatt. A tengeri pecázás azonban engedélyköteles, és a szabályok megsértése akár milliós bírságot is vonhat maga után, írta meg a Pénzcentrum.

Horgász a pácban az Adrián

Fotó: piet theisohn

Horgászat hazai vizeken és a szomszédban

Sok somogyi nyaral Horvátországban, különösen az Adrián, és sokan a nyaralás alatt is szívesen hódolnának szenvedélyüknek a pecának. A tengeri horgászat azonban Horvátországban engedélyköteles, és komoly bírság jár azoknak, akik ezt figyelmen kívül hagyják.

A tengeri horgászengedély 2025-ben megvásárolható online a horvát Mezőgazdasági Minisztérium hivatalos oldalán, illetve helyi horgászboltokban, turisztikai irodákban is segítenek az ügyintézésben. Online vásárlás esetén a vásárlónak meg kell adnia a személyes adatait (név, születési idő, igazolványszám), majd bankkártyás fizetés után a jegyet e-mailben kapja meg PDF-formátumban. Ezt ki kell nyomtatni, és a horgászat során a személyazonosító okmány mellett kell magunknál tartani.

Horvátország tengeri horgászat árak 2025

Az árak a jegy érvényességi idejétől függnek. Az egynapos tengeri horgászjegy 7,96 euróba (kb. 3 200 forintba), a háromnapos 19,91 euróba (kb. 8 000 forintba), míg a hetijegy 39,82 euróba (kb. 16 000 forintba) kerül. Létezik éves engedély is, de ezt inkább azoknak érdemes kiváltani, akik rendszeresen járnak Horvátországba vagy hosszabb időt töltenek a tengerparton.

Fontos tudni, hogy a 14 év alattiak engedély nélkül is horgászhatnak egyetlen felszereléssel, legyen az egy horgászbot vagy akár csak egy zsinór. Emellett a szabadidős tengeri horgászattal naponta és személyenként legfeljebb 5 kilogramm hal és más tengeri élőlény fogása engedélyezett.

Borsos büntetés a tilosban pecázóknak

Azokat a horgászokat, akik elmulasztják a fogási adatok rögzítését, 660 és 3980 euró közötti bírsággal sújthatják – ez nagyjából 264 ezer és 1,59 millió forintnak felel meg (400 forintos euróárfolyammal számolva).

Az orvhorgászat és orvhalászat még súlyosabb következményekkel járhat: a jogsértőket akár 6630 euróra, azaz körülbelül 2,65 millió forintra is megbírságolhatják. Fontos megjegyezni, hogy ez az összeg jogi személyekre vonatkozik; magánszemélyek ennél valamivel enyhébb büntetésre számíthatnak.

A somogyi horgászok felkészülnek

A somogyi horgászok felkészülnek hasonló helyzetre, és ha valaki turistaútra indul közülük, akkor előtte az általában a szövetségnél érdeklődik, felelte kérdésünkre Séta István, a Gyertyános Horgász Egyesület titkára, aki hozzátette: a somogyi pecások többnyire nem keresnek külföldi kalandokat, mert elégedettek a helyi horgásztavakkal. Ők a Gyertyánosban és Ropolyon is biztosítanak a horgászati lehetőséget. Martin György, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége ügyvezetője elmondta: a horvátországi horgászati lehetősegekről fel tudják világosítani a hozzájuk fordulókat. A legegyszerűbb megoldás az akár otthonról is elérhető módon online váltott tengeri engedély, ehhez zónákra bontották a tengerparti övezetet, ahová több napra is kiválható az engedély. A bírságok mértékéről a szövetségnél is csak a sajtóból értesültek.