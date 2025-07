Figyelj oda, így nyúlják le az autódat a horvát nyaraláson

A szomszédos vármegyei hírportál, a bama.hu számolt be olyan Horvátországban történt sztorikról, melyekből jobb tanulni, nehogy mi is így járjunk egy-egy kiruccanás alkalmával. Ha nem vagyunk ugyanis elég figyelmesek, úgy elvontatják az autónkat, mint a csoda. Jó pár magyarnak vált rémálommá a horvátországi nyaralás.

Így nyúlják le horvát szomszédaink a járgányodat

Forrás: Facebook/Horvátország nyaralás, szállás tippek

A legfrissebb statisztikai kutatások szerint a magyarok körében most az egyik legnépszerűbb külföldi úti cél Horvátország lett, Somogy vármegyéből, főleg a dél-somogyi csücskéből rendszeresen járnak át a magyarok nyaralni. Ki busszal – mert, hogy már járatos busz is van – ki pedig autóval. Azonban ha az gépkocsit választanának, jobb, ha már most felvértezzük magunkat pár hasznos jó tanáccsal, különben pórul járhatunk.

Cseles szabályok a horvát szomszédainknál

Tömegével jelentek meg azok a fotók az interneten a Bama.hu beszámolója szerint, amelyen szemmel láthatóan magyar rendszámmal rendelkező autókat szállítanak el. A legtöbben értetlenül állnak az eset előtt, mert a horvátok sokszor már rafináltan utaznak is arra, hogy bírságokat oszthassanak ki. A lap egyik olvasója a következő esetről számolt be, igaz, akkor még kunával kellett fizetni Horvátországban:

Sajnos egyszer már én is pórul jártam, azóta igyekszem segíteni, ha kétségbeesett magyarokat látok. A visszaszerzés folyamata nem egyszerű, ugyanis úgy kell eljutnod az autódért egy számodra ismeretlen helyre, hogy nincs autód. Nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy miként tudod megoldani, sőt, szívesen tárolják neked a kocsidat napi 50 kunáért. Nekem meggyőződésem, hogy ez már a turisztikai biznisz része.

Horvátországban a parkolást főként egyzónás, egyöntetű szabályok, a fizetési kötelezettség és a szankcionálás rendezi. Nézzünk meg egy a dél-somogyiak körében népszerű várost, Senj-t, ott mik a legfontosabb szabályok.