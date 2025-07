Szenzációs fejlesztés: augusztustól kérhetik a leggyorsabb internetet a kis falvakban élők is

A vezetékes internetet csupán egy évvel ezelőtt vezették be Kőkúton, aminek nagyon örültek a településen élők, felelte kérdésünkre Boros Anikó polgármester. Most még megfelelnek a feltételek, de azt gondolják, ha többen csatlakoznak a hálózathoz, akkor pár éven belül szükségessé válik a fejlesztés. A lakosok közül sokan előszeretettel használják az internetet, ugyan kistelepülésről van szó, és viszonylag elzártak a külvilágtól, ám éppen ezért értékelődik fel a világháló szerepe. Bár egy idősotthon is működik a községben, sok a fiatal is, akik egyre több időt töltenek internetezéssel.