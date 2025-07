Ismét bevették a fúvósok Máriafürdőt

41. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót Balatonmáriafürdőn a hétvégén. A látványos és szórakoztató zenei eseményt a Mária Napok keretében hívták éltre idén is. Az eseményen a fúvóscsoportok mellett mazsorettes lányok is felvonultak. A menet a Hajóállomási szabadstrandtól a Központi strandig gyalogolt, majd térzene kavalkád következett a település több részén is. Mutatunk néhány képet arról, hogy zajlott a felvonulás.