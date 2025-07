A Balatonon élte meg utolsó nyarát

„Születtem 1867. május hatodikán, Somogy-Somban. Apám gazdálkodó ember volt és így gyermekéveimet, teljes ifjúságomat a pusztán töltöttem el. Mindig hálát adok az Istennek, hogy nem valami füstös, zajos nagy városban születtem és így gyermekkori emlékeim nem keskeny zúgutcákba, vagy akár palotákba, hanem a virágos, napsütötte, a dombos Dunántúlra szállnak vissza." – írta egy önéletrajzi feljegyzésében Iványi-Grünwald Béla. Gyermekkorát, hét testvérével egyetemben Somban töltötte, ahol édesapja szatócsboltot üzemeltetett. Később Székesfehérváron tanult, majd a fővárosi Mintarajziskola növendéke lett és a korszak legnagyobbjai – Székely Bertalan és Lotz Károly – tanították a festői mesterségre. A müncheni tanulóéveket már a szintén akkoriban kibontakozó Csók István és Ferenczy Károly társaságában töltötte, kikkel Párizst is megjárta. Hazatérését követően már a legkiválóbb alkotók közé tartozott és a neves nagybányai festőiskola egyik alapítója, valamint tanára lett. 1911-től a kecskeméti művésztelep irányítója, tanítványai közül Kassák Lajos, Uitz Béla, Kmetty János mind nevessé váltak.

Művei közt több, különféle stílusú alkotás is megtalálható, de idővel a szecessziós irányra váltott, majd élete vége felé ismét a valósághű ábrázolás felé fordult. Az 1910-es évektől rendszeresen megfordult a Balatonnál is, ugyanis Kandó László egykori tanítványa és egyben barátja, többször meghívta a nyári időszakban. A neves Kozma villában – Kandó László felesége Kozma Miklós államtitkár lánya volt – volt egy kisebb lakrész, ahol Iványi-Grünwald több helyi vonatkozású képet alkotott. A két háború közti időszakban is rendszeresen visszajárt a lellei alkotói helyszínre. Balatoni művein a realisztikus tájábrázolás számtalan példáját láthatjuk. Balatoni vitorlások, Balatoni fürdőzők, Alkonyat a Balatonon, Balatoni naplemente, Balatoni aranyhíd című munkái mind-mind szép példái Iványi Grünwald sajátos tavi világának. Számos kitüntetésben részesült, 1934-ben festményeit Amerikában New Yorkban is kiállították, ahogy erről egy korabeli tudósítás is megemlékezett:

Iványi Grünwald Béla balatoni tájképeinek javát, atmoszférikus tanulmányainak legérettebb darabjait küldi Amerikába; a fénynek, levegőnek és víznek ezeket a szikrázóan szép játékait.

A festő utolsó nyarát is a Balaton mellett élhette meg. Egészsége azonban egyre romlott, a háború veszélye rossz hatással volt rá, így szívpanaszai miatt először a balatonfüredi szívkórházban, majd a fővárosban kezelték. Itt hunyt el, 1940 szeptemberében, halálát agyvérzés okozta, felújított sírhelye a Fiumei út sírkertben található.