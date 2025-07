Hamarosan lejár az időd – eddig tarthatod meg a jogosítványodat

2030-ig minden EU tagállamban digitálissá válhat a jogosítvány, Magyarország már most él az új rendszer. Igaz, az ország teljes lakossága még nem váltott át a digitális kártyákra, de a 2024 őszén bevezetett új rendszerhez egyre többen csatlakoznak. A digitalizáció új korszakot nyit a közlekedésben is, melynek köszönhetően a biztonságosan és gyorsan ellenőrizhető nemzetközileg elfogadott digitális vezetői engedély akár teljesen kiválthatja a fizikai dokumentumokat.

A jogosítvány is előkerül a közúti ellenőrzés során

Fotó: Ladóczki Balázs

Magyarországon már élesben működik a rendszer és az Európai Unió is már saját digitális jogosítvány kiépítésén dolgozik. Az EU új fejlesztése minden tagállamban hiteles lesz, online és offline környezetben is működőképes lesz és természetesen mobil eszközön is tárolható lesz.

Mire jó a digitális jogosítvány?

Magyarországon a digitális jogosítványt 2023. január 1-jétől kezdték használni a rendőrségi igazoltatások során, majd 2024 őszén vált elérhetővé a szélesebb nyilvánosság számára a Digitális Állampolgárság Program (DAP) részeként, mobilalkalmazás formájában. A szolgáltatás célja az volt, hogy megkönnyítse a közúti ellenőrzéseket, csökkentse az adminisztrációs terheket, növelje a biztonságot, valamint megfeleljen az uniós digitalizációs irányelveknek. A digitális jogosítvány bevezetésével a fizikai okmány bemutatása egyre kevésbé lesz szükséges, mivel a hatóságok online rendszereken keresztül ellenőrizhetik a vezetői engedély érvényességét.

A szolgáltatás iránti érdeklődés fokozatosan nőtt, különösen a 2024-es év második felében, amikor már elérhetővé vált a DAP applikáció, és az állampolgárok mobiltelefonjukon keresztül is hozzáférhettek a digitális jogosítványukhoz. A kormányzati kommunikáció szerint több százezer felhasználó már regisztrált a rendszerbe, és egyre többen használják aktívan igazoltatás vagy hivatalos ügyintézés során.

Számos előnye lehet annak, ha digitális lesz a jogosítványod

Forrás: hirado.hu

Előnyei:

Kényelem és az azonnali hozzáférhetőség

Mobilalkalmazás lehetővé teszi, hogy az állampolgár mindig magánál tartsa a jogosítványát anélkül, hogy fizikailag is szüksége lenne rá.

Gyors rendőrségi ellenőrzés

Sokkal gyorsabb zajlik egy rendőrségi ellenőrzés, hiszen a hatóságok a központi adatbázisból ellenőrzik az iratokat.

Visszaszorítja a hamisítást

A digitális forma csökkenti a hamisítás lehetőségét is, és hosszú távon az uniós országok közötti kompatibilitás is biztosított lehet.