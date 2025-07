Két inváziós kagylófaj vív ádáz küzdelmet a Balatonért – a kutatók már vizsgálják a jelenséget

Megtelepedett Balatonban az invazív faj

A kvagga- és vándorkagylót, és a hozzájuk hasonló invazív fajokat sikeres megtelepedésük után legtöbb esetben kiirtani nem, legfeljebb visszaszorítani lehet, magyarázza Serfőző Zoltán. Az említett két kagylófaj tömeges elterjedése miatt mások mellett az őshonos balatoni nagytestű kagylóállomány is veszélybe került, mivel ezek héját kitelepedési felületnek használják, és a kistermetű invazív kagylók olyan mennyiségben telepszenek rá a nagyobbakra, hogy azok mozgása, táplálékfelvétele korlátozottá válik. Érdekes, hogy a két invazív rokon faj ebből a szempontból is különbözik: a vándorkagyló akkor is ragaszkodik hordozójához, amikor az az iszapba merül, míg a kvagga ilyenkor leválik a nagytestű héjáról és továbbáll.

A kvagga kagyló képes kiszűrni bizonyos olajszármazékokat

Fotó: MW

Felmerül a kérdés: vajon a szennyezett vizek tisztításához fel lehetne-e használni a kvagga kagyló szűrési képességét? Hiszen olyan anyagokat von ki a vízből, amelyeket a jelenlegi technológiával csak nagyon drágán lehet eltávolítani. Balogh Csilla azt mondja: már tudjuk, hogy kiszűr olajszármazékokat és néhány gyógyszerhatóanyagot, de azt nem tudjuk, hogy ezeket az anyagokat pontosan milyen mértékben halmozza fel a szervezetében, vagy átalakítja, és azok származékaikat juttatja-e vissza a környezetébe. Amikor nemrégiben megkérdezték tőle, enne-e kagylót, e bizonytalanság miatt azt felelte: jó szívvel nem.

A kutató nem enne a kagylóból

A kvagga jelenléte azt az örökérvényű igazságot támasztja alá, hogy minden rosszban van valami jó. Az ökológiai rendszerek összetettek, és egy faj megítélése nem lehet tisztán fekete-fehér. Ami egy szempontból káros, az más szempontból hasznos is lehet. Ez különösen igaz az inváziós fajok esetén, melyek kiszámíthatatlan módon alakíthatják át a természetes ökoszisztémákat, akár a domináns fajok kiszorításával, akár az élőhelyi viszonyok módosításával. Jelen esetben a nem kívánatos invazív állat hasznot is hajt. Nem hívnánk, ha nem lenne itt, de ha már itt van, és eltávolítani nem tudjuk, ugyanakkor tudjuk mire képes a természetes vizekben, felmerül a kérdés: lehet-e hasznossá tenni az ember számára? Be lehet-e vonni a víztisztítási eljárásba úgy, hogy közben új élőhelyre nem kerül ki? A környezetmérnök végzettségű Balogh Csillában már évekkel ezelőtt felmerült az ötlet, amikor a vándor és kvagga kagylók elterjedését vizsgálta, és felmérte szűrési képességüket a Balatonban. A technológiák folyamatosan fejlődnek, mondja, így az sem biztos, hogy a víztisztításhoz a kvaggára lenne éppen szükség. Meglehet, a jelenlegi eljárásokkal kis hatékonysággal szűrhető, úgynevezett új típusú szennyezők eltávolítását hamarosan megoldja valami új találmány. De mindenképpen tovább lehet és kell vizsgálni ezt a kagylófajt, hátha kiderül, hogy Janus-arca szebbik felét hasznosítani tudjuk.