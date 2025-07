Somogyi fiatalok sodorták veszélybe az ismert influenszer életét

Kapi Levente, az ismert influenszer ismét arcát adta a közbiztonság megőrzéséhez. A Somogy Vármegyei Rendőrséggel készített videójában ezúttal az alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetésről témáznak, ahol a Tik-Tok sztár ismét idős hölgynek öltözve igazítja el a fiatalokat. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság célja az, hogy vicces formában komoly tanácsokat osszanak meg, amelyekkel a fiatalokat is elérhetik.

Kapi Levente újra a közbiztonságért dolgozik

Forrás: Somogy Vármegyei Rendőrség

Humoros figyelemfelhívó kampányt indítottak a somogyi rendőrök. Első videójukban a biztonságos nyaralásra hívták fel a figyelmet Kapi Levente közreműködésével, ezúttal pedig a vezetés és az alkoholfogyasztás együttes veszélyeire fókuszálnak.

Kapi Levente háborog az életére törő fiatalok ellen

A jelenetben két fiatal sörös dobozzal a kezükben épp beül egy cabrio-ba, amikor is a hátsó ülésről megszólal Marika néni – azaz Kapi Levente – hogy gyorsan kössék be magukat, mielőtt útnak indulnának. A felszólítást követően az idős asszony észleli a fiatalok kezében az alkoholos italokat, és jön is a kérdés: ”Meg akarsz ölni?”. Marika néni szerint ez volt az első szabály a KRESZ vizsgán, amit meg kellett tanulni, hogy nem iszunk, mert szédeleg az ember, nem bírja bemérni a dolgokat és kirepül a szélvédőn, akár be van kötve, akár nem.

Kapi Levente ezúttal az alkoholos befolyásoltság veszélyeire hívja fel a figyelmet

Forrás: Somogy Vármegyei Rendőrség / facebook

Kapi Levente a tőle megszokott arcjátékkal és hanghordozással inti figyelemre a fiatalokat, akik vélhetőleg megfogadják az idős hölgy tanácsait, és nem indulnak útnak. A videó elkészítésével arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy senki ne üljön ittasan a volán mögé, és mindenképpen kösse be a biztonsági övét indulás előtt.

Az influenszert rengetegen követik

Kapi Levente tartalmai között gyakran szerepelnek humoros jelenetek, amelyekben különböző karaktereket alakít. Egyik legismertebb szerepe egy kotnyeles, de szerethető nagymama figurája. ​A TikTok mellett Kapi Levente jelen van a YouTube-on is, ahol rövid videókat oszt meg követőivel. ​A TV2 Farm VIP műsorában is láthatták a nézők nemrégiben.