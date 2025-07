Naponta kétszer edz az ország legkeményebb női tűzoltója – kösd fel a bugyogód, ha le akarod nyomni

Forró homok, teljes felszerelés és embert próbáló feladatok várták a résztvevőket a csongárdi Fire Cross jótékonysági versenyen. Egy kaposvári versenyző leiskolázta a mezőnyt, nem keveset dolgozott érte.

A forró homokban bizonyított a kaposvári tűzoltónő, sikerrel. Fotó: MTSE

Ügyességi feladatokat kellett megoldani és lépcsőfutásban is teljesítettek a versenyzők. – Nagyon jó volt a hangulat, nagyon sok résztvevő volt. Százharmincan indultak ezen a versenyen. Volt, aki sportruházatban és olyan is, aki bevetési ruházatban teljesítette a feladatokat. A teljesítendő pálya két részből állt, volt, ahol tűzoltó, úgymond ügyességi feladatokat kellett megoldani és lépcsőfutás is szerepelt a versenyprogramban, mondta kérdésünkre Tikász Ernesztina.

Kaposvári a legjobb

A legnagyobb kihívást a kaposvári önkéntes tűzoltónak az időjárási körülmények jelentették. – Egy strandfocipályán rendezték az ügyességi versenyt. Itt használtunk concept-gépeket, ezek ugye alapvetően felverik a port, úgyhogy ez annyira nem volt könnyű, illetve minden feladatot homokban kellett teljesíteni, ami egy kicsit azért akadályozó tényező volt, akár egy gumi húzásnál akárcsak szimplán futásnál, számolt be élményeiről a női első helyezett.

Tűzoltó ügyességi feladatokon is meg kellett mutatnia, ő a legerősebb női tűzoltó. Fotó: MTSE

Ráadásul Ernesztina nem könnyítette meg saját dolgát sem, hiszen tűzoltó bevetési ruhában teljesítette a feladatokat, amely egyrészt meleg volt, másrészt nehéz is. Már a hosszú ruházat is akadályozó tényező, de a sisak, a bakancs is további súlyt jelent ilyenkor. A kaposvári versenyzőnek azonban már volt ebben rutinja, hiszen a felkészülés során ezt is gyakorolta, ahogyan a feladatokkal sem a versenyen találkozott először.

Az elit körbe szeretne bejutni. Forrás: MTSE

– Az utóbbi időben naponta kétszer edzek: egyet reggel, itt a laktanyán belül, hiszen így indul a napunk alapvetően, hogy sportolunk. Időközben lett egy kis csapatom a katonák között is, velük minden reggel lépcsőt futunk tömlővel. Illetve különböző ügyészségi feladatokkal készülünk és segítik a felkészülésem a társaim. Emellett egyet edzek még délután is, olyankor a KÖTÉL Egyesületnél készülök, sorolta a kemény edzéseket Tikász Ernesztina. Hozzátette: a délutáni közel három órás edzés során már a versenyfeladatokat gyakorolja. Amikor pedig lépcsőfutó versenyre készül, akár még a pécsi tv-toronyig is elmegy, hogy megfelelő körülmények között trenírozza magát.