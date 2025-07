A világ legboldogabb embere somogyi. Legalábbis a kommentelők szerint

Véleményem szerint, a világ legboldogabb embere Kassai Lajos! Ember és a természet csodás harmóniája. Mester! Neked minden mozdulatod tanítás! Ilyen kommentáradat olvasható a Kassai-völgyben található Kassai Lovasíjászat hivatalos facebook oldalán Kassai Lajos legutóbbi bejegyzéséhez. Melyen nem történik más, mint hogy a világhírű lovasíjász egy hollót simogat, mely lehajtott fejjel ül a mester házának ablakában. Mégis valami semmihez sem fogható nyugalom, béke és szeretet árad a videóból. A pillanatot csak így kommentálja Kassai Lajos: Szelíd erő, ősi bizalom.

Kassai Lajos a világ legboldogabb embere

Fotó: Kassai Lovasíjászat hivatalos facebook oldala

A hozzászólók azt is megfogalmazták, nem véletlenül címerállat a holló. Mert mint tudjuk, a címerállatként szereplő holló a Hunyadiak címerében is látható, és a magyar kultúrában is fontos szerepet játszik. A holló intelligens madár, mely a halál, a mágia, a titkok és a tudás szimbóluma is lehet.

A holló, mint címerállat, a Hunyadiak címerében jelenik meg, és Mátyás királyhoz is köthető. A magyar néphagyományban a holló gyakran a halál, a sötétség, a misztérium és a mágikus erők szimbóluma. Ugyanakkor a holló intelligenciája, alkalmazkodóképessége és a családi kötelékekre utaló viselkedése is figyelemre méltó. A holló a művészetekben is megjelenik, gyakran a halálhoz kapcsolódóan, de a fészekrakási és utódgondozási szokásai a családi harmónia szimbólumává is tehetik.