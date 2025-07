Kettős jubileumra készülnek Szabáson

Mozgalmas időszak elé néznek Szabáson, ahol közösen tervezik megtartani a labdarúgó egyesület létrejöttének 80. évfordulóját, valamint a Szabásért Egyesület és Női Kar megalakulásának 25. jubileumát. Minderről Horváth Viktor polgármester beszélt, aki azt is elmondta, hogy a végleges időpont és a részletes program még egyeztetés alatt van. Budai Sándortól, a csapat mindenesétől tudjuk, hogy az öregfiúk már edzésbe álltak és a fiatalokkal közösen a közelmúltban egy éjszakai tornán is részt vettek Potonyban. Az egykor külföldön is ismert kórus pedig Rúzsa Jánosné karvezető szerint nem csak próbákkal készül az eseményre, de a vármegyei szintű rendezvényeken is fellép és az esetleges meghívásoknak is eleget kíván tenni. A jubileumot más énekkarok meghívásával is színesíteni szeretnék.

Jubileumra készülnek a szabásiak

Fotó: Varga László