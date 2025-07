Elment vitorlázni, s mire visszért, már nem engedték be balatoni otthonába

Korbuly József volt az első gépészmérnök a családban, ő hozta létre az ún. Korbuly-féle csapágyat, melyet az 1878-as párizsi világkiállításon kitüntettek. Az utódok folytatták a nagy elődök szép útját. Korbuly József fiai közül a legidősebb, Korbuly Károly lett a Weiss Manfréd gyár vezérigazgatója az 1910-es évek végén. A fiatalabb Korbuly József pedig szintén fontos pozíciót töltött be: a kaposvári cukorgyár igazgatója volt a két háború között. A harmadik fiú Korbuly János a Weiss Manfréd gyárban műszaki igazgatói tisztséget töltött be, majd később a második világháború vége felé ő vette át a vezérigazgatói széket.

A Korbuly család balatoni öröksége ma is élő emléke egy letűnt világnak

Korbuly család: balatoni nyarak, örökség, államosítás

Korbuly Károly vásárolta meg 1930-ban az impozáns – Rákóczi Ferenc utca 27. szám alatti - balatonföldvári villát. Ekkoriban Földváron már számos közéleti személyiség, politikusok, orvosok nyaraltak. Amikor Kandó Kálmán is villát vett Földváron, ő javasolta a családnak, hogy válasszák a valóban szépen fejlődő fürdőtelepülést. 1945-ig az egész család lent töltötte a nyarakat. Hatalmas ház volt, mindenki kényelmesen elfért benne, igazi kulcspontját jelentette a család összetartásának, a közös élmények szerzésének. Kalóz vitorlásuk és Botond nevű motorcsónakjuk a villa előtti kikötőben állt, minden nap használta a család. A villa előtt egy olyan stéget építettek, ami alatt a motorcsónakot éjszakára fel tudták emelni. Az egész család együtt étkezett: a földszinten akkora ebédlő volt, hogy 24 személy le tudott együtt ülni. Nagy társasági élet zajlott, közös programokat tartottak, a nők délután csoportosan közösen kézimunkáztak, a család lovagolt, teniszezett, bridzsezett, este együtt vacsoráztak a Holovits vendéglőben, és látogatták a híres-neves földvári kaszinót is. A vitorlázás egy különösen fontos, családi programnak számított, ez is jól látszik a diaképeken és azon a mozgóképfelvételen, amely egyedülálló módon őrizte meg család ezen meghitt, balatoni korszakát. De ezekről az eseményekről tanúskodnak Korbuly Mária, azaz Mickó – szintén fennmaradt – kéziratos naplójának bejegyzései is. Több Korbuly gyerek ekkoriban nagy eredményeket ért el a balatoni vitorláséletben az egykori Királyi Magyar Yacht Club MYC klub tagjaként. Bókay Árpád 14 évesen megnyerte a Star hajóosztály országos versenyét.