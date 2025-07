Gólyahír: a héten megszületett Enzo Dáriusz és Fortuna Mia a kaposvári kórházban

Az elmúlt héten dupla annyi kislány született, mint fiú a kaposvári kórház szülészetén: 16 lány és 8 fiú világrajöttének örültek a szülők 2025.07.11-e és 2025.07.17-e között. A Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán a július 11-e volt a legmozgalmasabb nap, mert akkor öten is meglátták a napvilágot, míg négy csecsemővel megáldott nap négy is volt. Érdekesség, hogy a leghosszabb és a legnagyobb súlyú baba is kislány volt a mezőnyben: Lana 4290 grammot nyomott, míg Zoé 59 centivel büszkélkedhet. Különleges nevekben sem volt hiány: megszületett Enzo Dáriusz és Fortuna Mia a kaposvári kórházban.

Két ikerpár is született a kaposvári kórházban.

A kórház listája a babákról