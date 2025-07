Vigyázz mit kérsz kölcsön, mert a fertőzés nem válogat

A szempillaspirál szavatossága általában 3 hónapig tart

Forrás: Shutterstock - New Africa



Nem is érdemes csereberélni, kölcsönadni a különböző sminktermékeket sem. – A sminktermékeket nem kellene kölcsönadnunk másnak, maximum, ha mindenki rendeltetésnek megfelelően használja. Ha ki van mosva, tiszta a púderecset, szivacs, ecset – hangsúlyozta a kaposvári mesterkozmetikus, Panics Andrea.

Fertőzés azonban akkor is kialakulhat, ha csakis és kizárólag saját holmijainkat használjuk. Például a szempillaspirál sok veszélyt rejthet: a saját pilláinkon lévő baktériumok akkor is a tokba kerülnek, ha csak mi használjuk. A szakember arra figyelmeztet, hogy a rúzsokat is célszerű ecsettel felkenni az ajkainkra, ha pedig már kölcsönadjuk, a tetejéből vegyünk le egy keveset felvitel előtt. A szemceruzákon pedig is érdemes hegyezni egyet, mielőtt kihúznánk vele a szemünket, mert bár így hamarabb elfogy, de biztonságosabb a használata.