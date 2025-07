Öröm, béke, fejlődés: 30 éve mindenki boldog ebben a varázslatos dunántúli völgyben

Igazi fesztiváli forgatag fogadta azokat, akik a hétvégén ellátogattak a Krisna-völgyi búcsúra. – Van egy különleges hangulata ennek a helynek és itt mindenki olyan kedves, igazán boldognak tűnnek, mondta Borza Lászlóné, aki a Fényes Jövő Egyesület szervezésében érkezett.

– Évek óta támogatom a Krisna tudatú hívők egyházát az adóm egy százalékával és nagyon kíváncsi voltam rá, hogyan élnek, milyen ez a hely, mondta Pintér Zsóka, aki Pomázról érkezett Krisna-völgybe.

Minden korosztály számára akadt érdekes program a Krisna-völgyi búcsúban. Fotók: Lang Róbert

Az ország minden tájáról érkeztek a Krisna-völgybe

Az ország minden pontjáról érkeztek látogatók, akik a legkülönfélébb kérdéseket tették fel a völgy lakóinak. – Sokszor kérdezik tőlünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, miért van mindig mosoly az arcunkon és azt is, hogy miért választottuk ezt a vallást. Sok a személyes kérdés, de pont erre van a búcsú, hogy nyissunk az emberek felé, mondta Szilaj Péterné, a Krisna tudatú hívők egyháza szóvivője. A harmincadik búcsú azért is különleges, mert az elmúlt három évtized során sokat fejlődött a völgy, de a hangulat és a fantasztikus légkör megmaradt.

– Korábban itt mezőgazdasági terület volt, illetve egy birkalegelő és akkoriban teljesen lepusztult itt a környezet. Azóta visszatelepült ide több mint százhuszonötféle madárfaj, köztük védett fajok is és rengeteg vadon élő állat bukkan itt fel, mert érzik azt, hogy itt biztonságban vannak és szabadon élhetnek. Állat és a növényvilág szempontjából is egyedi Krisna-völgy itt egyébként egy botanikus kert, de egyben oktatási, kulturális és tudományos központ is, tette hozzá.

A harminc éve itt létrehozott különleges közösség nem csak az itt élőknek fontos, de Indiának is.

– Az Indiai Nagykövetség képviseletében vagyunk itt. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és tanúja lehetek a Krisna-völgyi búcsú 30. évfordulójának. Ez egy egyedülálló kulturális esemény és mindannyian tudjuk, a Krisna-völgy Európa egyik legnagyobb ökofaluja, nemcsak az ökológiai fenntarthatóság modellje, hanem spirituális szentély is, mondta Praveen Kumar India Magyarországi Nagykövetségének első titkára. Hozzátette: ez a fesztivál tiszteleg az indiai védikus hagyományok ősi bölcsessége és a vidéki magyar örökség előtt, szimbolizálva a kultúrák közötti tiszteletteljes párbeszédet.