Nem érdemes ujjat húzni a NAV-val: a külföldön megszerzett gubát sem tudjuk elrejteni előlük

Komoly figyelmeztetést adott ki a NAV, a felhívás azokat érinti, aki külföldön dolgoznak huzamosabb ideig, mégis Magyarországon élnek életvitelszerűen. A nyári időszakban nemcsak nyaralni utaznak az emberek külföldre, van, aki ebben az időszakban vállal a görög szigeteken, vagy éppen a horvát tengerparton munkát. De vajon tisztában vannak ez azzal, hogy a magyar adóügyi illetőségen alapuló személyi jövedelemadó (szja) kötelezettség akkor is fennállhat, ha valaki külföldön dolgoznak.

Külföldön még inkább megéri felszolgálni, de vajon hova fizeted be az adót utána?

Fotó: Pixabay

Ha valaki több hónapon keresztül dolgozik más országokban, akkor nemcsak a kettős adózási egyezmények vizsgálata szükséges (Magyarország már több, mint 80 ilyen egyezményt kötött), de azt is pontosan be kell mérni, hol végzi ténylegesen a munkát. Ezekben az esetekben sem kerülhető el az adófizetés teljesen hazánkban, bár a belföldön megfizetett adó terhére beszámítható ugyan a külföldön már megfizetett adó. Lássuk, mit kell a valutával Magyarországon.

A külföldi munka után is kőkeményen fizetned kell

A külföldi munkavállalás alatti adózási és társadalombiztosítási kötelezettségek attól függ, hogy az érintett személy milyen státuszban dolgozik, mennyi ideig tartózkodik külföldön, valamint az adott ország és Magyarország között fennáll-e kettős adóztatást kizáró egyezmény.

– Ha egy magyar állampolgár a nyári időszakban (például néhány hónapra) külföldön vállal munkát – akár diákként, akár más formában – akkor alapvetően a jövedelmét a munkavégzés helye szerinti országban adóztatják. Ez azt jelenti, hogy az ott szerzett munkabér után ott kell személyi jövedelemadót fizetni. A legtöbb európai országban működik adólevonás a bérből, így a munkáltató már automatikusan levonja az adót, a munkavállalónak pedig év végén adott esetben adóbevallást kell benyújtania – mondta el Ács György, nyugdíjas kaposvári könyvelő.

Az idény munka külföldön is keresett, nem árt azonban tisztában lenni vele, hova és mennyit kell adózni utána.

Fotó: Lang Róbert

– Egy fontos főszabállyal azonban nincsenek tisztában az emberek, ami szerint nem kell ismételten szja-t fizetni ugyanarra a jövedelemre, de csakis abban az esetben, amennyiben Magyarországnak van az adott állammal kettős adóztatást kizáró egyezménye. Magyarország ilyen egyezményt kötött szinte minden EU-tagállammal, valamint számos más állammal is. Ezek az egyezmények általában úgy rendelkeznek, hogy a külföldön szerzett munkajövedelem után vagy kizárólag ott kell adózni (mentesség módszere), vagy ott és itthon is, de az itthoni adó csökkenthető a külföldön fizetett adóval (beszámítás módszere). A konkrét ország ismerete szükséges a pontos módszer megállapításához, ezért kell minden esetben megvizsgálni azt, hogy mely országba próbálunk szerencsét, mivel később e szerint kell az adóbevallás kérdését is vizsgálni – mondta el a könyvelő.