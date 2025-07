Hat láb, két szív, egy büszkeség – Topi kutya, az akadályfutó versenyek egyik somogyi sztárja

Topi kutya már négy és fél éves és Barcson él Olivérrel, Timivel és Pistivel. Eredetileg Mezőkovácsházáról származik, Holczinger Tímea egyik névnapjára kapta egy tenyésztő barátjától az állatot, aki azóta a család teljes körű tagjának számít. Olyan mint az első gyermek, hiszen Olivér megszületése előtt már megérkezett a családba. Topi, egy angol bullterrier, ahogy gazdája mondaná egy ”tojásfejű szelíd szörnyeteg”, aki az ország több Hard Dog Race versenyén megmutatta már szuper erejét.

Topi kutya és gazdája Holczinger Tímea

Fotó: Holczinger Tímea

Topi, törzskönyvezett nevén Light Of The Universe Trouble Maker, egy igazi házi kedvenc, ha éppen nem egy 450 méter meredek emelkedőn küzdi fel magát gazdájával. A már majdnem négy fél éves angol bullterrier egy igazi izomállat, de amikor legkisebb gazdájával, Olivérrel játszik kezes báránnyá válik. Topi az elmúlt hétvégén Szécsényben járt a Hard Dog Race nemzetközi kutyás akadálypályás futóversenyen, ahol ezúttal megint ”anyával” ment a 13 akadályt magában foglaló pályán.

Topi kutya, a somogyi kutyafutó versenyek sztárja

– Topit egy jó barátomtól kaptam, aki egyébként tenyésztéssel foglalkozik, és névnapra Topival ajándékozott meg. Mezőkovácsházáról származik, de már igazi somogyi eb lett. Én korábban komolyan foglalkoztam erőemeléssel, még junior bajnok is voltam, és úgy gondoltam érdemes lenne valami hasonlót közösen csinálni Topival. Már, hogy kihasználni az ő fizikai adottságait is – mondta el Holczinger Tímea, Topi gazdája.

– Szembe találtam magam az interneten a Hard Dog Race versenyekkel, ami a kutya és az ember összehangolt működéséről szól, és nagyon megtetszett nekem. Így születésnapomra azt kértem páromtól, Pistitől, hogy had nevezzek be Topival egy ilyen versenyre. Akkor elkezdődött a felkészülés, hiszen azért én sem sportoltam már egy ideje, és hát Topi sem volt még formában – mesélte Timi.

– Először 2023-ban neveztünk, akkor ketten futottunk Topival. Persze a felkészülés mellett be kellett szerezni az összes megfelelő eszközt a futáshoz, hámot, tartót, öveket és pórázt, mert hát ugye ezeknek a versenyeknek a lényege, hogy a kutyákkal összekötve kell több akadályt teljesíteni hol futva, hol pedig úszva. 2023-ban egy 16 akadályt magában foglaló pályán versenyeztünk, ahol sokszor bizony 450 méteres szintemelkedések is voltak. A kutya nagyon érezte az én és Pisti ritmusát is, ha lassítottunk lassított, minden rezzenésünket érezte – mondta el Timi.