Kutya egy világ – óráikig tart az út egy jó pancsiért

Kutyastrandból nincs elég. Bármely gazdit megkérdezzük, biztosan egyetért ezzel. A Balaton partján sem találnak túl sok olyan szabad strandot, ahova jó szívvel beengedik az ebeket.

Alig van kutyastrand a megyében

Egy kutyás strand (más néven kutyabarát fürdőhely) olyan partszakasz, ahol – az önkormányzat, üzemeltető vagy jogszabály engedélye alapján – lehetővé teszik, hogy a kutyák szabályozott körülmények között együtt fürdőzzenek a gazdáikkal. Ezeket a helyeket külön választják a hagyományos fürdőhelyektől, csak ott megengedett az ebek jelenléte. A somogyi kutyások szerint ezekből a fürdőhelyekből sajnos nagyon kevés van.

Barcstól egészen a Balatonig utaznod kell, ha fürdeni szeretne a kutya

Induljunk el Dél-Somogyból, ahol valóban bajban vannak a gazdik. A Dráva barcsi szakaszán például nem fürdőzhetnek a kutyák, ezért egészen a Balatonig kell utazniuk a gazdiknak. Holiczinger Tímea, a már általunk bemutatott angol bullterrier, Topi gazdája sokat bosszankodik emiatt. – Ahogy azt már meséltem nektek, Topit majd minden évben nevezzük a Hard Dog Race versenyre, ami egy akadályokkal teli futópálya, ahol gazdi és kedvence összekötve futnak. Nos, ennek a versenynek vagy egy olyan fajtája is, mint amin a legutóbb is voltunk, hogy úszni is kell. Nos, a futós versenyszámokra mindig tudunk edzeni itthon Barcson, bárhol futhatunk igazából. De az úszás, na az már necces – mondta le Tímea.

Több kutyastrand kellene a megyébe

– Sajnos egészen a Balatonig el kell utaznunk az úszás kedvéért, mert közelebb egyszerűen nincs olyan természetesen vagy bármilyen más víz, ahol tudnánk fürdőzni Topival. Én már többször kezdeményeztem a barcsi vezetőségnél is, hogy alakítsanak ki egy részt a Dráván a kutyusok részére is, de egyelőre előrelépés nem történt az ügyben – tette hozzá Tímea.

A Dráva barcsi szakaszán nem megengedett a kutyáknak a fürdőzés. – Többször volt már rá példa, hogy az emberek lehozták a kutyájukat a partra és ahogy levették a gazdik a pórázt, már ment a szisszegés, hogy jaj, mi lesz itt. Kérdem én mi lenne? Talán egyes fajok még életet is tudnának menteni, ami az elmúlt hetek eseményei alapján eléggé indolt lenne – mondta el Nagy Nikolett, barcsi kutyatulajdonos.