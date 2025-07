Ha kutyával nyaralsz, megbüntethet a rendőr, ha nincs nálad ez az irat

Útra kelnek a kutyák is, mert a gazdák közül egyre többen döntenek úgy, hogy a nyaralásból nem hagyják ki négylábú kedvenceiket sem. Egyre több szálláshely vagy vendéglátó egység kutyabarát – sok helyen gondolnak a turistákra. Az utazáshoz azonban szükséges, hogy az eb minden oltást megkapjon, és rendelkezzen kisállatútlevéllel.

Kutya útlevél nélkül nem turistáskodhat

A kutyafáját, otthon maradt a kutyaútlevél!

A kutyaútlevél egy hivatalos, állatorvos által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a kutya megfelel elsősorban az Európai Unió által előírt egészségügyi és beazonosítási feltételeknek. Azaz szerepel a dokumentumban a kisállat neve, fajtája, születési ideje és mikrochipszáma. Illetve fel van tüntetve benne a gazdi neve, lakcíme és elérhetősége.



A legfontosabb állatorvosi adatokat is tartalmazza, azaz, hogy a kutyus megkapta-e a veszettség elleni védőoltást és mikor, illetve a többi kötelező vakcinája rendben van-e. Ez a dokumentum az EU-n belül megkönnyíti a kutyával utazást, de vannak olyan EU-n kívüli országok is, ahol elfogadják a kisállatútlevelet, például Montenegróban és Szerbiában is. Az útlevelet a határátkelésnél kérhetik és ellenőrizhetik, s amennyiben nem megfelelő, vagy nincsen a gazdinál, akkor meghiúsul a közös nyaralás. A dokumentum kiállítása bármelyik állatorvosi rendelőnél igényelhető. Ha van olyan oltása a kutyának, amely lejárt, vagy még nem kapta meg, illetve ha szükséges féreghajtási kezelés, akkor azoknak a költsége szintén bele fog számítani a várható végösszegbe.

Tudnivalók a dokumentumról

A veszettség elleni oltás 21 nappal az utazás előtt történjen, mert az EU-s szabályozás értelmében csak ekkor válik érvényessé az útlevél.

Az útlevél postán nem igényelhető, csak személyesen egy választott állatorvosi rendelőben. A kutyust ekkor megvizsgálják, ellenőrzik az oltásait és a mikrochipet, majd az állatorvos kiállítja számára az útlevelet. Miután kitölti a szükséges adatokat, regisztrálja a dokumentumot a Magyar Állatorvosi Kamara központi adatbázisába, ahol később is visszakereshető lesz. Maga a folyamat tehát nem igényel heteket, gyorsan meg lehet szerezni az utazáshoz szükséges papírokat.