Mentőhelikopterek a Balaton fölött – gyerekeket is mentenek a légimentők

Ha légimentőket látunk az égen, tudjuk, hogy gyors és komoly beavatkozásra van szükség. Idén három állomásról, köztük a 2023 év végén átadott marcali légimentő bázisról indulnak el a helikopterek Somogyba és a Balaton térségébe. – A Dunántúlon a nemrégiben épült, modern szekszárdi és marcali légimentőbázisokról, valamint a balatonfüredi légimentő bázisról történik a helikopterek riasztása – mondta megkeresésünkre Dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. orvos igazgatója. Mint kiemelte, a három bázis kiváló elérést, megfelelő kapacitást biztosít a nyári kiemelt időszakban is a Balaton környékén történő esetek ellátásához.

Légimentők Somogyban – több mint 150 alkalommal segítettek

Forrás: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Légimentők a strandokon

A riasztások az Országos Mentőszolgálat illetékes vármegyei mentésirányításán keresztül érkeznek a légimentő koordinátorhoz, aki a legközelebbi elérhető helikoptert riasztja a helyszínre. Megtudtuk, hogy az első félévben országszerte 1800 riasztás volt, melyből 160 Somogy vármegyében történt. – Az idei évben is láttak el vízben alámerült beteget kollégáink. Néhány nappal ezelőtt egy zamárdi strandon sikeres újraélesztést végeztek a helyszíni ellátó társszervekkel közösen. Kollégáink számos közlekedési-, háztartási- valamint ipari baleseti sérültet látnak el, ezentúl természetesen belgyógyászati okból bekövetkező sürgősségi állapotok kezelése is a mindennapok része. Sajnos betegeink között, az esetek 10 százalékában, gyermekek is megtalálhatók – tette hozzá Dr. Gebei Róbert.

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogokat 2020. január 1-je óta a Készenléti Rendőrség gyakorolja. Az egészségügyi szakmai irányítást – a riasztások kezelésétől a mentési folyamatok koordinálásáig – továbbra is az Országos Mentőszolgálat látja el.