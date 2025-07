Olyan borhetet terveznek Lellére, amilyet még sosem láttál

A harminckettedik alkalommal megrendezett esemény nemcsak a nyár csúcspontja, hanem a helyi értékek és hagyományok ünnepe is. A fesztivál ezúttal is Villáműző Szent Donát, a dunántúli szőlőtermelők védőszentje tiszteletére valósul meg a város Rendezvényterén. A Lellei Borhét szervezését az idén átvette Balatonlellei Önkormányzata, de a lebonyolításban továbbra is együttműködnek a Hegyközséggel. A látogatókat a többi között minőségi borokkal, különleges street food kínálattal és gyereksarokkal várják.

Fotó: Németh Levente

Szombaton felvonulással indul a Lellei Borhét

Régi hagyományok is újjáélednek, köztük az augusztus 2-án, szombaton megrendezendő felvonulás, amelyen részt vesznek a Magyar Nemzeti Cirkusz artistái, a fúvószenekar és a néptáncosok is.

A Kertmozitól induló, a Rendezvénytérig tartó menet látványos nyitánya lesz a fesztiválnak, amelyet ünnepélyes keretek között nyit meg dr. Felházi Miklós polgármester. A borhét fővédnöke Móring József Attila országgyűlési képviselő.

10 település is bemutatkozik a dél-balatoni térségből

Balatonlelle polgármestere a Sonline.hu-nak elmondta, hogy a borhét nemcsak a nyári szezon kiemelt eseménye, hanem egy olyan térségi összefogás megnyilvánulása, amelyre az év többi részében is lehet építeni. Ennek jegyében Balatonboglár, Buzsák, Fonyód, Igal, Kőröshegy, Látrány, Lengyeltóti, Marcali, Somogyvár és Visz művészeti csoportjai, néptáncosai és zenekarai is bemutatkoznak.

– Célunk, hogy Lelle és a környező települések közösen nyújtsanak turisztikai kínálatot ősszel, tavasszal, sőt akár télen is. A dél-balatoni térség együtt szeretné megmutatni, hogy miben erős

– fogalmazott dr. Felházi Miklós.

Csak zsűrizett borokat kínálnak Balatonlellén

A helyszín ezúttal is a Rendezvénytér, amely részben megújult egy TOP Plusz európai uniós pályázatnak köszönhetően. Korszerű pavilonok és kiváló adottságú színpad szolgálja a programokat, a fejlesztések pedig jövőre is folytatódnak. A borhét gerincét idén is a térség legkiválóbb borászatai adják – köztük az Androsics Birtok, a Buzássy Pincészet, a Dorner Pince, a Garamvári Szőlőbirtok, a Hujber Pincészet, az Ikon Borászat, a Katona Borház, a Koltai Pincészet, a Pócz Pincészet, a Rádpuszta Szőlőbirtok, a Rubin Borászat és a Szent Anna Borház.

– A Lellei Borhét különlegessége, hogy a borászatok kizárólag olyan tételeket kínálhatnak, amelyek korábban országos, térségi vagy helyi borversenyeken már megmérettettek, és valamilyen elismerést is elértek

– emelte ki Bor Norbertné, a Dél-Balatoni Borút Hegyközségi Tanácsának titkára.

A színpadon minden este változatos programok váltják egymást: fellép a Senior Együttes, a Vivat Bacchus Énekegyüttes, Varga Feri és Balássy Betty, Balázs Pali, Szulák Andrea, a Popdealers, valamint DJ Dominique is. A gyerekeket bábszínház és interaktív foglalkozások várják, a felnőtteknek pedig táncház, borkóstolók és zenés programok kínálnak kikapcsolódást. A rendezvény minden nap ingyenesen látogatható, a programok 23 óráig tartanak