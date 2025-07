Minden autóst szemmel tartanak, új szupeszámítógép figyeli az M7-es forgalmát

Július közepén helyezték üzembe azt a szuperszámítógéppel kiegészített rendszert, amely valós időben elemzi a forgalmat az M1-M7 autópályán, írta meg a vezess.hu

Az autósokat szüntelenül szemmel tartják az M7-esen

Most még csak az autópályák kezdeti szakaszán, de figyelnek minden a Balaton felé tartó, vagy onnan érkező autóst: az M1-M7 autópálya mintegy 800 méternyi budaörsi szakaszán 39 különböző szenzort helyeztek el a Magyar Közút munkatársai. A szenzorok valós időben figyelik a járművek mozgását a kijelölt útszakasz mindkét oldalán, az így keletkezett információkat pedig folyamatosan továbbítják a cég adatközpontjában elhelyezett szuperszámítógépbe.

Állandó elemzésre kellenek az adatok

A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjármű-technológia Tanszékének munkatársai elvégezték a kihelyezett műszerek (radarok, LIDAR, hőkamerák és különböző látószögű optikai kamerák) kalibrálását, valamint kidolgozták és betanították a mesterséges intelligencia-alapú modelleket, így a rendszer képes az útszakasz digitális leképzésére.

Ebben a „digitális iker” néven futó rendszerben valós időben jelenik meg az autópálya összes tereptárgya, valamint az ott közlekedő valamennyi jármű. Mindez ideális lehetőséget teremt a vezetőtámogató vagy önvezető rendszerek tesztelésére is.

Az új rendszer a duplájára bővül

Az M1-M7 okosautópálya-szakasza a jelenlegi 800 méterről hónapokon belül 1500 méteresre bővül, tovább növelve a tesztelési lehetőségeket. Az itt nyert tapasztalatokra építve kezdődhet majd meg a jövő közlekedésének alapját képező intelligens forgalomirányítás infrastruktúrájának nagyobb léptékű kiépítése; a fejlesztés egyik kiemelt célja a balesetek számának drasztikus visszaszorítása.

A somogyi szakértő szerint a szabálykövetést ösztönzi

Az új rendszer feltétlenül ösztönzi a szabálykövetést, felelte érdeklődésünkre Koncz István, kaposvári közlekedési szakértő.

– Sajnos sok hazai autós alapvető hozzáállása, hogy nem tartják be a szabályokat – mondta a volt igazságügyi szakértő. – Ha egy sebességmérőt látnak, szépen lefékeznek, de előtte és utána nem törődnek a szabálykövetéssel. De ha a sztrádán csak néhány helyen tartjuk be a sebességkorlátozást, az érdemben semmit sem jelent. Az új rendszer azonban képes arra, hogy állandóan figyelemmel kísérje az autópályán történteket és elemezze az adatokat. Azt is látni lehet, hogy milyen az autóvezetők egymáshoz való viszonya, ki mikor előz, milyen jelzést adunk, nem haladnak-e le az útpadkára. Az autósoknak számon kell tartaniuk, hogy figyelik őket az autópályán, ez segíti az szabálykövetést.