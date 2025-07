Baráti közösséggé kovácsolta az alkotás a magyaratádi művészeket

Három alkotó mintegy 70 művéből 28 a kisgyaláni Kühner Ildikó nevéhez fűződött, aki már lassan egy évtizede vesz részt a csoport munkájában.

– Bár valóban nem egy lakóhelyen élünk, azonban az ismeretségünk sokkal korábbi, és mivel itt kaptunk helyiséget, itt is festünk heti rendszerességgel – mondta a magyaratádi kiállításon Kühner Ildikó.

Az együttes munka a témaválasztásokban és az alkalmazott technikákban is tetten érhető, miközben a három kiállító – a harmadik társuk a kaposvári Elbert Julianna – az idők folyamán igazi baráti közösséggé kovácsolódott. Ez utóbbi megállapításokat már Csicskár Erzsébet tette, aki a portré befejezése után a kiállítókról is részletesebben beszélt.

Három alkotó műveiből nyílt kiállítás Magyaratádon

Fotó: Varga László

– Öten vagyunk a csoportban, ketten csak időnként jönnek közénk. A kapcsolatunk kezdete a Szabad Művészeti Társasághoz fűződik, amikor még Sós Tibor volt a vezetője. Ott én voltam az első fecske a csapatból, és ott kerültünk közelebb egymáshoz. Amikor pedig a társaság arculatot váltott és nem volt állandó helyiségünk, született az ötlet a magyaratádi közös alkotáshoz. Akkor még kreatív szakkör is volt a településen, és velük egy helyiségben festhettünk mi is. A szakkör ugyan ma már nem működik, de mi továbbra is ingyen használhatjuk a faluház egyik helyiségét –mondta.

– Nem véletlen a hasonló témaválasztás sem közöttünk, mivel amellett, hogy jókat beszélgetünk, a festészetről is hasonlóan vélekedünk és megosztjuk egymással a tapasztalatokat, segítjük is egymást. Leginkább a pasztellt kedveljük és szívesen használunk élénk színeket is – tett hozzá.

Csicskár Erzsébet arról is beszélt, hogy további kiállításokat is terveznek és hogy örömmel vennék kívülállók jelentkezését is.

Magyaratádon figyelnek az idősekre

Elismerően beszélt róluk Kellerné Toldi Andrea polgármester, aki szerint az önkormányzat mindenkor odafigyelt az idősekre, a festők tevékenységére pedig különösen büszke.

– Eddig is nagyon szép alkotások kerültek ki a kezeik közül, amelyekből az elmúlt években is rendeztek kiállításokat. A munkájukhoz csak helyiséget kértek, más támogatást egyelőre nem igényeltek, de ha szükségük lesz rá, anyagilag is segítjük őket – mondta a faluvezető, aki még képviselőként is jó kapcsolatot ápolt a csoport tagjaival.