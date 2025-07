Költözik a Parlament, de még nem született döntés, pontosan hova

– Kicsit pókhálós! – vette fel a földről az egyik makettet Borbás Gábor építészmérnök, aki hűségesen őrzi barátja hobbijának emlékeit. Egy Anna utcai lépcsőházban sorakoznak a világhírű épületek kicsinyített másai.

Makett Borbás Gábor kezében

Makettek tömege hobbiból



A gyerekek benéznek a lépcsőházba, és mindjárt jön a kérés, hogy nem lehetne-e hazavinni

– nevetett. – Nem találtunk neki helyet, és aki látja, rögtön felveti, hogy csináljunk egy kiállítást belőle, de senki sem gondolja komolyan...

Kollégája, Varga Ákos az élete végén rákapott, hogy minden héten rendelt egy doboz makettet a netről, és megcsinált vagy száz apró építményt, ezzel töltötte az időt. Itt a Sydney-i Operaház, a Notre Dame, a Milánói Dóm, de vannak fantáziavárak is a Harry Potterből. A magyar Parlamentet is a lépcsőfordulóban találjuk, ameddig el nem költözik. Kaposvári épület is szerepel a gyűjteményben, ilyen az egészségbiztosító Bajcsy-Zsilinszky utcai épülete. De híres hajók is készültek, mint a Titanic.

– Az építészek munkájához hozzátartozik a makettek készítése, élvezetes volt csinálni, de azóta a digitális technika átvette a helyét – idézte fel az építészmérnök.

Egykor a Somogyterv épületében dolgoztak közösen Varga Ákossal, majd az irodával átköltöztek az Anna utcába, ahol a lépcsőkiállítás jelenleg látható.



Végigdolgozták az életüket 50 év alatt, emlékezett Borbás Gábor. Varga Ákos életművét nehéz felsorolni, például az ő alkotása egy sarokház a Teleki utcában, illetve több társasházat tervezett. Sőt készített is, mert az építőipari szövetkezetnél is dolgozott építésvezetőként, a Fő utca végén a nyomda közelében, illetve a Németh István fasorban is állnak hozzá köthető épületek.

Nemrég reménysugár támadt a makettek ügyében, ugyanis Borbás Gábor az Építőipari Szakközépiskola igazgatójával tárgyalt, hogy elhelyeznék-e a kollekciót, de döntés még nem született.