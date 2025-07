Megszépült a cselédház Ordacsehiben

Az ordacsehi temetőben nyugodnak hozzátartozói, férje, szülei, nagyszülei, testvérei és rokonai. Az élet azonban nem állt meg a településen, és most jó érzéssel látta, hogy a falu központjában lévő „cselédház” felújítás alatt állt, sőt azóta már el is készültek a munkálatok, és megszépült az épület. Ezt az épületet Jankovich gróf építtette az általa foglalkoztatott cselédek elhelyezésére. A későbbi időkben közösségi házként üzemelt. Itt kapott helyet az orvosi rendelő, a könyvtár, a községháza, a tsz-iroda és a postahivatal is.

Ez az épület számára nagyon kedves hely, itt született, és itt élt négyéves koráig. Ezután költöztek a faluban. Azonban felnőttként is visszatért, mert az első munkahelye a tsz-irodában volt. Egy idő után a tsz-iroda átkerült a mostani polgármesteri hivatal helyére, majd utánuk a postahivatalnak adott helyet az épület. Kívánja, hogy a falu lakossága becsülje meg ezt az épületet és szeretettel emlékezzenek az elmúlt időkre és az elődökre.