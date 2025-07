Magyar szív az olasz homokban: Mohácsi Zsófi ezüstöt harcolt ki

Mohácsi Zsófia számára hatalmas öröm volt visszatérni az olasz bajnoki mezőnybe. Ahogy fogalmazott, az, hogy világhírű quadosokkal állhatott rajthoz, számára nem csupán egy versenyt, hanem egy óriási tiszteletet és megbecsülést is jelentett. Zsófi végül második helyezést ért el saját kategóriájában, ezzel is bizonyítva, hogy helye van a nemzetközi mezőnyben is.

Mohácsi Zsófia újra megmutatta

Mohácsi Zsófia versenyét homokgumik és különleges felnik segítették

A verseny egyik technikai kihívását az jelentette, hogy Zsófi életében először használt kifejezetten mély homokhoz tervezett kerekeket, különleges felni-gumi kombinációval.

– Most először mentem ilyen homokgumival, és teljesen más érzés volt, mint amit eddig megszoktam – mesélte Zsófi. – A kerékszettet csak a verseny előtti szabadedzésen tudtuk kipróbálni, szóval gyakorlatilag nulláról kellett alkalmazkodni a futamon. A gumik sokkal keskenyebbek, magasabbak, a mintázatuk kifejezetten a homokra lett kialakítva. A quad kormányzása is teljesen megváltozott, és a pálya állapota is folyamatosan átalakult a körök során, ezért nagyon gyorsan kellett reagálni minden helyzetre.

Embert és gépet próbáló extrém hőség

A versenyt a 35–38 fokos kánikula is nehezítette, ami rendkívüli fizikai és mentális megterhelést jelentett. A homokos pálya minden kör után egyre mélyebb nyomvonalakat alakított ki, ami nemcsak lassította a haladást, hanem komoly veszélyeket is rejtett. Ha valaki csak egy pillanatra kisodródott ezekből az ívekből, máris kockázatos helyzetbe került.

Zsófi szerint az eredmény mögött nemcsak a versenyen nyújtott teljesítmény, hanem a hosszú hónapok kitartó edzésmunkája is ott volt.

– Sokat edzettünk itthon is homokos pályákon, és most láttam csak igazán, mennyire igaza volt az edzőmnek, id. Németh Kornélnak, aki mindig azt mondta: homokban edzeni a legkeményebb, mert ott nincsen pihenő,- sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve – test, gép, és lélek is. Ez most beütött, de fel voltam készítve.

A dobogó második foka nemcsak a hétvége sikerét jelenti, hanem újabb fontos lépést Zsófi nemzetközi sportkarrierjében. Az Ottobiano versenypálya most újabb magyar nevet írt be a sport történetébe – Mohácsi Zsófiét, aki bátorsággal, kitartással és szívvel küzdött végig a forró homokon.