Tényleg a Balaton partján fagyizott Mona Lisa? Úgy néz ki

Egy vizuális kedvességgel hívnák fel a figyelmet a balatoni cukrászdák mestereinek különlegességeire azok az alkotók, akik különleges képeket készítve Mona Lisa, Dávid és Rodin Gondolkodójának kezébe helyeznek fagylaltokat. A klasszikus művészeti alkotások ikonikus szereplői most mind a Balaton partján, fagylalttal a kezükben jelennek meg a mémek és digitális posztok világában.

Nemcsak Mona Lisa kóstolta meg a Balaton fagyiját

„Ha a művész ma a festői szépségű Balatonon élne…” – ezzel a mondattal indítja új kampányát a Balatoni Turizmus Szövetség, és nem véletlenül. A klasszikus művészet balatoni fagylalttal kombinálva újabb közönséget ér el: online a fiatalokat, a kultúrarajongókat, de az igényesebb művészetek iránt rajongó helyi vállalkozásokat is inspirálhatja.

Hogyan ehet Mona Lisa fagylaltot a Balatonon?

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint azért lehet hatékony ez az akció, mert a mémkultúra gyorsan terjed, jól ismert motívumokat használva azonnali figyelmet kelt. Hasonló, sikeres külföldi példák léteznek az ilyen típusú, kreatív turisztikai megközelítésre. Ilyen például Olaszország, ahol Botticelli Vénusza pizzát és telefont tartott egy kampányban, – az “Open to Meraviglia” kampány modern reinterpretációban mutatta be a művészi ikont turistacsalogatóan, bár kritikákat is kiváltott kulturális trivializálás miatt.

A tanácsadó szerint a kampány nemcsak játékos és figyelemfelkeltő, hanem finoman tükröt is tart: arra is rá kíván világítani, hogy a magasabb szintű vizuális kultúra jelenléte meglepően szűkös a Balaton térségében. Nemzetközi hírű képzőművészek munkái ritkán jutnak el a régióba, vagy ha igen, többnyire csak néhány városba koncentrálódnak, így sok helybéli és turista is lemarad az ilyen élményekről. A mostani kreatív kampány – amely humorral és klasszikus művészeti utalásokkal dolgozik – erre a hiányosságra is rávilágít.

Frida Kahlo is csatlakozott Mona Lisa-hoz

Minden egyes képet, ami ebben a kampányban készült, egy idei „Balaton Fagyija” versenyben induló fagylaltozóval kötöttek össze, ezzel a vizuális kedvességgel felhívva a figyelmet a helyi cukrászdák mestereinek különlegességeire.