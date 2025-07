Kínai motorgyárat avattak Kaposváron, világszínvonalú technológia költözött Somogyba

Évi 650 ezer alkatrészt gyártanak majd bútorokhoz, orvosi műszerekhez, ipari automatákhoz a Jiecang vállalatcsoport kínai motorgyárban, melyet pénteken avattak fel Kaposváron, 200 munkahelyet teremtve. A beruházás értéke 25 milliárd forint, és a kormány 3,5 milliárd forint támogatást adott hozzá. Az új kaposvári gyárból kikerülő termékek 95 százalékát Nyugat-Európába exportálják.

Motorgyár a 67-es főút közelében

A motorgyár fejlesztésének lesz második üteme

A Jiecang csoport elnöke, Renchang Hu avatóbeszédében elmondta, hogy a cég 3. külföldi beruházása a kaposvári, a másik kettő az USA-ban és Malajziában van. Az európai beruházások iránt nagy a bizalmuk, és jó döntésnek tartják, hogy Magyarországra települtek, mert Európa szívében van, jó az üzleti környezet és közel Németország és Ausztria. Hogy a kaposvári beruházás rövid idő alatt megvalósulhatott, az kiváló példája a nemzetközi együttműködésnek. A fejlesztésnek lesz második üteme, további orvosi és autóipari termékek gyártását tervezik.

Biztonsági válság dúl a világban, de közben egy folyamat töretlenül halad előre: a világgazdaság súlypontja nyugatról keletre helyeződött át, hangsúlyozta köszöntőjében Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A keleti világ a felhalmozott tőke, az emberi erőforrás és a technológiai színvonal tekintetében már a Nyugat fölé nőtt.

Fotó: Lang Róbert

A keleti nyitás és a kínai beruházások

A kormány 15 éve indította el a keleti nyitás politikáját, és hazánkban ma már a TOP 10 beruházó ország közül 3 keleti. A kínai vállalatok rekord nagyságú beruházást hoztak Magyarországba: 2020-ban, 2023-ban és 2024-ben is Kínából érkezett a legtöbb beruházás. Az Európába irányuló kínai beruházások 44 százaléka érkezett hazánkba csak tavalyelőtt.

A kormány az utóbbi tíz évben 72 kínai beruházáshoz nyújtott támogatást, és ennek eredményeként 5700 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, több mint 30 ezer munkahelyet teremtve.

– Az idén már több iparágban, az elektrolitgyártásban, az elektronikában és az építőipari gépgyártásban is érkezett olyan kínai vállalat, amely a világgazdaságban, a világpiacon az öt legerősebb szereplő között van a saját iparágában – jegyezte meg Szijjártó Péter. Végezetül pedig arra is kitért, hogy Somogy vármegye ipari teljesítménye 2014 óta 320 milliárdról 750 milliárd forintra nőtt, ami majdnem 2,5-szeres bővülést jelent. Ebben szerepet játszott az is, hogy ezen időszak alatt a kormány 52 somogyi nagyberuházáshoz adott támogatást, amelyek 200 milliárd forint értékben valósultak meg a vármegyében, és 1500 új munkahelyet hoztak létre.