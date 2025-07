Szenvedélyesen csináljunk jó színházat! Exkluzív interjú a patinás teátrum új igazgatójával

A Lila ákác Csacsinszky Palijaként, s az Amadeus Mozartjaként maga sem gondolta, hogy egyszer a kaposvári teátrum direktora lesz. Mivel mert nagyot álmodni, megadatott a lehetőség számára: Nagy Viktor megbízott ügyvezető igazgatóként került a Csiky élére. Abba a városba tért vissza, ahol első színpadi sikereit aratta, s ahol most kislányával sétál, hogy megmutassa: itt is, meg itt is járt már apa…

Nagy Viktor: Már alig várom a közös munkát

Fotó: Lang Róbert

Nagy Viktor vezeti mostantól a kaposvári Csikyt