Népszerűsítették a közfoglalkoztatást

A június végi rendezvénynek az idei évben a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely Romkertje adott otthont. Az eseményt dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár nyitotta meg ünnepi köszöntőjével.

A program célja idén is az volt, hogy megismertesse a lakossággal és az érdeklődőkkel elsősorban a járási mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő startmunka programokban értékteremtő tevékenységet megvalósító önkormányzatok közfoglalkoztatás keretében elért eredményeit.

A kiállítók sokszínű termékek széles kínálatával várták az érdeklődőket, amelyek között főként mezőgazdasági termények (uborka, burgonya, hagyma, zöldségfélék, paprika, paradicsom, befőttek, lekvárok, szörpök), a helyi sajátosságok programokban előállított termékek (ajándéktárgyak, rongyszőnyegek, textiltermékek, levendulaolaj, levendulapárna, fonott kosarak) szerepeltek.

A rendezvényen Somogy vármegye járásaiból 16 önkormányzat, a Kaszó Zrt. mint országos közfoglalkoztató, Baranya vármegyéből a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mutatkozott be. Mellettük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a kormányablakbusz, a mentők, valamint toborzási célból a Magyar Honvédség, egészségügyi szűrésekkel a MESZK Somogy Vármegyei Területi Szervezete, továbbá a Somogy Vármegyei Kormányhivatal is színesítette a kiállítók körét.

A rendezvény családbarát hangulatban, hagyományosan, vásárjelleggel várta az érdeklődőket. A kiállítás a somogyvári 36. Szent László Napok programsorozat partnereként szórakoztató programokkal, főző- és hajtókaversennyel is várta a látogatókat.