Az egyházi intézmények pedagógusai csordulásig feltöltik szeretettankjukat 

Fotó: Kling Márk

Sokak Ani nénije „szabadabb” napjaiban elmerül kottatárában, és kórusainak válogat újabb műveket, hogy bővüljön a repertoár, de olykor előkapja fonalait is, hogy unokáit meglepje egy-egy kötött tutyival. Örömmel csatlakozik férjével néhány napra a közös családi nyaraláshoz, de augusztusban még énekel a Zenekedvelők Kórusával a Margit-kerti koncerten, és már elkezdik a szeptemberi Ars Sacra Fesztiválra való készülést is.

Afangide Beáta, a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont művésztanára egy teremtésvédelmi, illetve egy ökoprojektben is közreműködött kollégájával, Rangits Gáborral az elmúlt tanévben. A kiállítóművészként is ismert, háromgyermekes pedagógust is megkérdeztük, milyen lelki, spirituális és művészeti közösségtől merít erőt, s mi pihenteti leginkább.

– Az Istent szerető és tisztelő közösségekből – summázott a tanárnő, aki az organikus pedagógia híve. – Legkedvesebb lelki otthonom a püspökszentlászlói Életrendezés Háza. Hosszú éveken keresztül jártam oda, amikor egyedül éltem, aztán családdal, gyerekekkel. Ott éltem meg: az Atya hazavár, elém fut, megölel. Mai napig számos egyéni lelkigyakorlatra megyek oda; pihenés, lecsendesedés céljából vagy egyszerűen a gyönyörű Mecsek hegyes-völgyes tája miatt látogatjuk e helyet. Az utóbbi időben lelki életemet a zarándoklatok is építik. Az elmúlt nyár egyik legszebb hete volt a Vértes, Gerecse és a Pilis lenyűgöző tájain járva megélni: Isten szeret.

Hétköznapokon a rendszeres miséken kívül az imacsoport jelent sokat. Alkotás szempontjából pedig nyaranta, ha egy-egy hétre eljutok alkotótáborokba, az más szinten, de ugyancsak inspiráló számomra. Legutóbb éppen a Dunakanyarban jártam a Szőnyi István Emlékházban, ami olyannyira ösztönzött az alkotásra, hogy már ott összeállt egy kiállításra való anyag.

Az idén is táboroztatja a diákokat. Tihanyba, illetve Pannonhalmára felső tagozatosokkal, gimisekkel indult, a Márianosztra-Mátraverebély-Szentkút zarándoktáborra pedig gimnazistákkal megy hamarosan, ami – szépsége ellenére is – kemény munkát és felelősséget jelent még így, a nyár folyamán is. Augusztusban azért jut néhány nap a pihenésre is. Fiaival a siroki várat keresik fel. Gyaloglásra készülnek, s miközben erdőt-mezőt járnak, keresik a maguk csöndjét. A tanárnő sokadszorra mélyül el Szabó Magda Az ajtó című remekében. Észrevette ugyanis, hogy a kor előrehaladtával a regény újra olvasása más-más jelenségtartalommal bír, újabb és újabb színeit, rétegeit tárja fel a már filmen is sikerre vitt történet. S mivel szereti a női lélekről szóló és/vagy „megküzdős” sztorikat, ilyen témájú könyvek is lesznek a bőröndjében, hiszen ezek a művek is motivációs erővel bírnak. Abból meg sosem elég egy pedagógusnak.