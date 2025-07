Nyugdíj, szolgálati idő ügyfélkapu, agybaj –így kérdezhető le a szolgálati idő, segítünk

Somogyban csaknem 80 ezer nyugdíjas él, rövidesen újabb szépkorúak fejezik be a munkát, a szakemberek azt tanácsolják, hogy a nyugdíj előtt célszerű átfogón tájékozódni a fontos részletekről.

Nyugdíj: fontos, így kérdezhető le a szolgálati idő!

A teljes öregségi nyugdíjhoz 2025-ben is legalább 20 év szolgálati idő szükséges

A lehetőség nemcsak a nyugdíjba készülőknek, hanem minden munkavállalónak hasznos lehet, aki szeretné tudni, hogy jelenleg milyen adatok szerepelnek róla a nyugdíjbiztosítási rendszerben.

A szolgálati idő azoknak az időszakoknak az összessége, amelyet a nyugdíjrendszer figyelembe vesz. Ide tartozik minden olyan idő, amikor nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt valaki, vagy önként fizetett – például egyéni megállapodás alapján. A teljes öregségi nyugdíjhoz 2025-ben is legalább 20 év szolgálati idő szükséges, emellett el kell érni a nyugdíjkorhatárt is. Fontos, hogy a szolgálati idő nem azonos a jogosultsági idővel – utóbbi például a gyermekneveléssel töltött éveket is magában foglalhatja.

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnöke kérdésünkre pénteken azt mondta: a lehetőség hasznos, de Ügyfélkapuval nem túl sokan rendelkeznek.

– Tapasztalatok szerint vannak, akik már a nyugdíjba vonulás előtt 3-4 évvel korábban elkezdenek érdeklődni a főbb tudnivalókról – hangsúlyozta az elnök. – Hivatalos információért a Dél-dunántúli Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz is fordulhatnak az érintettek. Somogyban jelenleg közel 80 ezer nyugdíjas él.

Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) igazgatója pénteken közölte: cégüknél 350-en dolgoznak, s 2025-ben várhatóan 10-en mennek nyugdíjba. Az ipari társaság pillanatnyilag nyolc nyugdíjast foglalkoztat, főként szakmunkás, illetve betanított munkásként. Endre István, a hetesi Vikár Béla Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke elmondta: az Ügyfélkapu megkönnyíti a nyugdíjba készülők helyzetét, s ha valaki esetleg kevésbé jártas a számítógépek világában, akkor rokon, családtag vagy könyvelő is segíthet az eligazodásban. Az agrártársaságnak 10 munkatársa van, s legközelebb 2026-ben ketten vonulnak nyugdíjba.