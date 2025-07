Önkéntes pénztárak: több ezer magyar előre téved, amikor a nyugdíjáról van szó

Sok magyar él tévedésben annak kapcsán, hogy milyen hozamokat is tud hozni egy önkéntes nyugdíjpénztár. Az emberek nagy része nincs tisztában azzal, hogy mennyit érdemes befektetni, sokan hallomásból vagy feltételezésekbe bocsátkozva ítélkeznek, így nem is foglalkoznak a kérdéssel. Legalább is az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) legfrissebb országos, reprezentatív felméréséből ez derült ki.

Érdemes időben gondoskodnunk az önellátásról, az állami nyugdíj nem biztos, hogy elég lesz

A tévhit, mi szerint nem hoz annyit el ilyen befektetés, hogy érdemes lenne vele foglalkozni generálja azt a tényt, hogy a magyarok többsége nem kezdi el időben a rendszeres nyugdíjcélú takarékoskodást. A magán nyugdíjpénztárak ma is fontos szereplői a hazai öngondoskodási rendszernek, bár jelentőségük csökkent az elmúlt években a rendszer átalakítása miatt. Ennek ellenére azok számára, akik továbbra is tagjai maradtak ezeknek az intézményeknek, a magán nyugdíjpénztárak stabil, hosszú távú megtakarítási lehetőséget kínálnak, kifejezetten a nyugdíjas évekre való felkészülés céljából.

Nyugdíjkérdésben sok ezer magyar téved

Az ÖPOSZ felmérése szerint tízből kilenc válaszadó megközelítőleg sem adott jó választ arra a kérdésre, hogy vajon mennyi hozamot hozhat egy magán nyugdíjpénztárba való befektetés, ezen belül pedig túlnyomó többségben voltak azok a válaszok, melyekben kisebb-nagyobb mértékben alulbecsülték a pénztárak teljesítményét.

A nem valós megítélések mellett az is szembetűnő adat volt, hogy viszonylag kevesen foglalkoznak az öngondoskodás kérdéséről. Korosztályos lebontásban az ötven év felettiek, tehát a nyugdíjkorhatárhoz közelítők veszik fontolóra a magán nyugdíjpénztár kérdését, de ők sincsenek tisztában a hozamokkal.

Jóval a nyugdíjas éveink előtt gondolunk kellene az öngondoskodásra

A negyven év körüliek már nagyobb érdeklődést mutatnak a harmincasakhoz képest, pedig az ÖPOSZ álláspontja szerint minden szempontból célszerűbb volna előbb, már a 30-as éveikben elindítani a takarékoskodást. Hiszen minél korábban vág bele valaki, egyrészt annál többször veheti igénybe a jelenleg akár 150 ezer forintos szja-visszatérítést, másrészt pedig annál kisebb havi befizetés is elegendő lehet a nyugdíjcél eléréséhez.

Hozamok már pedig vannak

– A hozamok nagymértékben függenek a választott portfóliótól és a piaci körülményektől. A konzervatív portfóliók jellemzően évi 2–4% közötti reálhozamot céloznak, míg a növekedési portfóliók – a magasabb kockázatvállalás miatt – akár 5–8% közötti éves hozamot is elérhetnek hosszú távon, noha természetesen nagyobb ingadozásokkal. Azt azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy ezek nem garantált hozamok, hanem historikus eredmények és becslések alapján kalkulált várakozások. Nyilván pont ebből az okból kifolyólag bizalmatlanok az emberek – mondta el Ács György könyvelő.